Hayat Türk Kızılaydan Pakistanlı selzedelere yardım Şimdi sıra bizde
AKTÜEL

Türk Kızılay'dan Pakistanlı selzedelere yardım: Şimdi sıra bizde

Kurtuluş Savaşı döneminde Türkiye'ye çok önemli yardımlarda bulunan Pakistan için şimdi sıra bizde. Türk Kızılay, sel afetinin yaşandığı Pakistan'a gıda kolisi, hijyen kiti gibi insani yardım malzemelerini ulaştıran ilk kurumlardan oldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak AA
Türk Kızılaydan Pakistanlı selzedelere yardım: Şimdi sıra bizde
Kızılay’dan Pakistanlı selzedeler için acil insani yardım.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, ulusal acil durum ilan edilen Pakistan'daki afetzedelere yardım gönderilmesi için hızla harekete geçildi.

Türk Kızılay, Pakistan Kızılayı ile koordinasyon içinde bölgedeki acil ihtiyaçları tespit ederek ilk etapta 300 aileye 16 bin Pakistan rupisi ile 300 hijyen kiti, 600 benzin bidonu ve afetzedeleri salgın hastalıklardan korumak için 1500 sineklik gönderdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığıyla (AFAD) da iş birliği yapan Türk Kızılay, 1000 battaniyeyi kargo uçağıyla bölgeye ulaştırıyor.

Türk Kızılay ayrıca selden etkilenen eyaletlerde ihtiyaç duyan kişiler için tıbbi müdahale çadırları kurarak yaklaşık 6 bin kişiyi tedavi etmeyi planlıyor.

Selin çekildiği ve selzedelerin tahliye edildiği bölgelere gıda kolileri de ulaştıran Türk Kızılay, beslenme ve temel gıda ihtiyaçlarına anlık olarak cevap veriyor.

AA

Hayırseverler Türk Kızılay aracılığıyla selzedelere destek olabiliyor

Türk Kızılay bağışçıları, dünyanın dört bir yanında afet ve acil durumlardan etkilenen milyonlarca insana umut olmaya devam ediyor.

  • Pakistan'daki sel felaketinden etkilenenler için yardım kampanyası başlatan Türk Kızılay, bağışçılarından gelen yardımları bölge halkına ulaştırmak için seferber oluyor.

Pakistan halkının zor günlerinde yanında olmak isteyen hayırseverler, 168 Çağrı Merkezi ve "www.kizilay.org.tr" sitesinden veya "PAKİSTAN" yazıp 2868'e SMS göndererek destek olabiliyor.

AA

Türkiye'den selin vurduğu Pakistan'a insani yardım eli
GÜNDEM
Türkiye'den selin vurduğu Pakistan'a insani yardım eli
Akyazıda dev maç başladı

Akyazı'da dev maç başladı

​Mücadelenin canlı anlatımı için tıklayın.
Ciddi bir iklim faciası yaşanıyor

'Ciddi bir iklim faciası yaşanıyor'

​Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle ölenlerin sayısı bini aştı.
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Bu yıl 42 milyon turist hedefimizi 47 milyon olarak güncelledik

​Türk Kızılay'dan Pakistanlı selzedelere yardım.

​Sosyal medyada alay konusu oldu.

​EPDK'dan Fatih Altaylı'ya sert yanıt.

​Bayrampaşa'da ambulansa yol vermeyen minibüs şoförüne ceza.

​Bakan Kurum'dan Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına tepki.

​Fiyatları çok bulunca başvurdukları yöntem 'pes' dedirtti.

​İnşası 11 yıl süren ibadethane görenleri hayrete düşürüyor.
9-0 biten <br>bir maç daha!

9-0 biten
bir maç daha!

​İskoç devi, rakibi karşısında adeta gol oldu yağdı.
Son maçına Trabzon'da çıkabilir

Son maçına Trabzon'da çıkabilir

Dev maç öncesinde flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Önce kilolu çıktı<br>şimdi de sakat!

Önce kilolu çıktı
şimdi de sakat!

Sevilla'da Marcao belirsizliği yaşanıyor.

​Teröristin üzerinde Antalya haritası bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.