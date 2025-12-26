Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan cami yeniden inşa edilerek ibadete açıldı

Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan cami yeniden inşa edilerek ibadete açıldı

16:1326/12/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Duraklı Cami
Duraklı Cami

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan ve yeniden inşa edilen Duraklı Cami, düzenlenen törenle ibadete açıldı.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden en fazla hasar gören yerleşim merkezleri arasında bulunan Duraklı Mahallesi'nde yıkılan tarihi Duraklı Cami için yaklaşık 2 yıl önce başlatılan inşa çalışmaları tamamlandı. Yapılan duaların ardından yeniden ibadete açılan camide, vatandaşlar cuma namazını eda etti.


Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, gazetecilere, depremlerde zarar gören camilerin hızla yeniden yapılarak ibadete açıldığını belirtti.

Duraklı Mahallesi'nin kentin sembol bölgelerinden birisi olduğuna işaret eden Görgel, "6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde birçok tarihi eserimiz, tarihi yapılarımız ve camilerimiz zarar gördü. Burası tarihi yapı statüsünde bir camimizdi. O günden bugüne de bu çalışmalar sürdürülüyordu." diye konuştu.


Zarar gören eserlerin ayağa kaldırılmasına yönelik ilgili kurumların çok büyük çaba sarf ettiklerini hatırlatan Görgel, önemli bir süreçten geçtiklerini, amaçlarının tarihi yapısı, yolları, altyapısı ve sosyal donatısı ile şehri daha sağlıklı ve daha güzel bir çehreye kavuşturmak olduğunu dile getirdi.


Törene, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Tuba Köksal, Ömer Oruç Bilal Debgici, Yeni Yol Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit ve çok sayıda vatandaş katıldı.



#Açılış töreni
#Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel
#Kahramanmaraş
#tarihi yapılar
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Deprem konut kurası çekiliş sonuçları: 455 bininci deprem konutunun anahtar teslimi yapılıyor