Kahve Konserleri devam ediyor

Kurukahveci Mehmet Efendi’nin desteklediği Süreyya Operası Kahve Konserleri, 9 Mayıs’ta İstanbul Oda Orkestrası’nı ağırlayacak. Orkestranın şefliğini Rengim Gökmen üstlenirken Piyano Sanatçısı Gülru Ensari de özel bir performans sergileyecek. 1 saat sürecek olan konserde ilk olarak L.V.Beethoven Piyano Konçertosu No.4, Sol Majör, Op.58 icra edilecek. Konser, A. Dvorak Yaylı Çalgılar için Serenad, Mi Majör, Op.22 ile sürecek. Kurukahveci Mehmet Efendi’nin 150. yılına özel olarak hazırladığı “Kurukahveci Mehmet Efendi Mahdumları’nın 150 Yılı” kitabı da, Süreyya Operası’nda müzik severlerin beğenisine sunulacak.