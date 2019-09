Kamp yaptığı her yere fidan dikiyor Tokat'ta, şehir yaşantısından uzaklaşıp, hafta sonlarını kamp yaparak, geçiren insan kaynakları uzmanı Murat Pala (33), konakladığı her yere bir fidan dikiyor. Çok değer verdiği arkadaşını kanserden kaybettiğini belirten Pala, "Doğa beni tedavi etti, diyebilirim. O yüzden doğayı bırakmıyorum. Her zaman doğanın içindeyim" dedi.

