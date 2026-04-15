Kamuda çalışan hekimlere mesai dışı serbest çalışma hakkı tanınmalıdır

15:2715/04/2026, Çarşamba
Değişim Grubu adına Başkan Adayı Dr. Nedim Uzun, Değişim Grubu olarak bu alanda kararlı bir mücadele yürüteceklerini ifade etti.

İstanbul Tabip Odası seçimlerine aday olan Değişim Grubu adına Başkan Adayı Dr. Nedim Uzun, kamuda çalışan hekimlerin mesai dışı serbest çalışma hakkına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Dr. Nedim Uzun

Dr. Nedim Uzun, kamuda görev yapan hekimlerin ağır iş yükü, artan sorumluluklar ve yıllar içinde gerileyen özlük haklarına rağmen sağlık hizmetini büyük bir özveriyle sürdürdüğünü belirterek, mevcut çalışma düzeninin hekimlerin emeğinin karşılığını almasını zorlaştırdığını ve sağlık sisteminin verimliliğini olumsuz etkilediğini ifade etti.

Uzun, kamuda çalışan hekimlere mesai saatleri dışında serbest çalışma hakkı tanınmasının hem hekimlerin yaşadığı hak kayıplarını telafi edeceğini hem de sağlık hizmetlerinin daha etkin, verimli ve erişilebilir şekilde sunulmasına katkı sağlayacağını vurguladı. Bu düzenlemenin, kamudaki hekimlerin sistem içinde kalmasını teşvik edeceğini ve nitelikli sağlık hizmetinin sürdürülebilirliğini güçlendireceğini dile getirdi.

Mevcut İstanbul Tabip Odası yönetiminin, hekimlerin en temel ekonomik ve mesleki sorunlarından biri olan bu konuda somut ve etkili bir mücadele ortaya koyamadığını belirten Uzun, Değişim Grubu olarak bu alanda kararlı bir mücadele yürüteceklerini ifade etti.

Dr. Nedim Uzun, Değişim Grubu’nun İstanbul Tabip Odası seçimlerine hekimlerin sorunlarına çözüm üretmek amacıyla aday olduğunu hatırlatarak, kamuda çalışan hekimlerin mesai dışı serbest çalışma hakkının tanınması için hukuki, idari ve mesleki tüm platformlarda mücadele edeceklerini kamuoyuna duyurdu.

İstanbul Tabip Odası seçimleri, 19 Nisan tarihinde Zeytinburnu 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilecektir.

