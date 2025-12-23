Yeni Şafak
Kamyonla çarpışıp şarampole devrilen otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

17:1523/12/2025, Salı
IHA
AFYONKARAHİSAR'IN DİNAR İLÇESİNDE KAMYON İLE ÇARPIŞIP ŞARAMPOLE DEVRİLEN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ.

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde kamyon ile çarpışıp şarampole devrilen otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Dinar ilçesine bağlı Okçular köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.M. (47) idaresindeki otomobil, Dinar-Çay kara yolu Okçular köyü yakınlarında İ.Y.A’nın (23) kullandığı kamyonla çarpıştı. İki araç da şarampole devrildi. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü M.M. kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

