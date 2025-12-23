Kamyonla çarpışıp şarampole devrilen otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, Dinar ilçesine bağlı Okçular köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.M. (47) idaresindeki otomobil, Dinar-Çay kara yolu Okçular köyü yakınlarında İ.Y.A’nın (23) kullandığı kamyonla çarpıştı. İki araç da şarampole devrildi. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü M.M. kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.