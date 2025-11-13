KAPGEM Türkiye’de artan sahte haberlere karşı politika önerisi sundu

Karabük Üniversitesi Kamu Politikaları Araştırma ve Geliştirme Merkezi (KAPGEM) tarafından hazırlanan “Dezenformasyonla Mücadeleye Yönelik Politika Önerileri” raporu, Türkiye’de artan sahte haber ve bilgi kirliliğine karşı bireysel, kurumsal ve sistem düzeyinde uygulanabilecek yedi kapsamlı politika önerisi ortaya koydu.

Karabük Üniversitesi KAPGEM çatısı altında faaliyet gösteren İletişim ve Medya Politikaları Masası tarafından hazırlanan rapor, merkezin beşinci politika raporu olarak Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık’ın editörlüğünde kamuoyuyla paylaşıldı.

Tanıtım toplantısı, Karabük Üniversitesi Safranbolu Kampüsü’nde yer alan tarihi Taş Bina’da gerçekleştirildi. Programa; Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Solmaz ve Prof. Dr. Elif Çepni, Genel Sekreter Lütfü Köm, RTÜK Üyesi Dr. Deniz Güçer, fakülte dekanları, müdürler, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

“Dezenformasyon toplumsal güveni ve milli birliği hedef alan bir tehdit”

Toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, dezenformasyonun sadece bir iletişim sorunu değil, toplumsal güveni ve milli birliği hedef alan bir tehdit haline geldiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Dezenformasyon günümüzde herkesi etkileyen, yıpratıcı, yakıcı bir sorun. Ülkemizin güvenliği açısından çok önemli riskler ihtiva eden tehlikeli bir sorun ve giderek de daha da büyüdüğünü, tehlikeli bir hâl aldığını, toplumumuzun, milletimizin, devletimizin önemli değerlerine yönelik ciddi yıpratma kampanyaları ortaya çıktığını ve ülkemize ciddi zararlar verdiğini gözlemliyoruz.”

“Psikolojik harp taktikleriyle yürütülen bir süreç”

Rektör Kırışık, dezenformasyonun artık bir psikolojik harp aracı olarak kullanıldığını belirterek şöyle konuştu:

“Psikolojik harp ya da psikolojik savaş taktiklerinin dezenformasyonda bariz bir şekilde uygulandığını ve etkili olarak kullanıldığını görüyoruz. O hâlde biz bu psikolojik savaşa karşı ülkemizi, milletimizi, devletimizi, kurumlarımızı, kişilerimizi, vatandaşlarımızı korumak zorundayız.”

Kırışık, ayrıca dezenformasyonla mücadelenin üç temel başlıkta yürütülmesi gerektiğini belirterek, “İnfialin önüne geçmek, yetkililerden açıklama ve stabilite kazanan dezenformasyonla mücadele şeklinde ifade edebiliriz.” diye konuştu.

Yedi Somut Politika Önerisi

KAPGEM raporunda dezenformasyonla mücadele için uygulanabilecek yedi somut politika önerisi geliştirildi. Rektör Kırışık, politika önerilerini katılımcılara şu sözlerle aktardı:

1-Medya Okuryazarlığı Eğitimi

“Gençlerimize mutlaka medya okuryazarlığı eğitimi vermemiz gerekiyor. İnsanlar ekranda gördüklerine ya da sosyal medyada okuduklarına hemen inanmamayı, sorgulamayı, eleştirel düşünmeye sahip olmayı öğrenmelidir.”

2-Dezenformasyon Yasasının Netleştirilmesi

“2022 yılında eklenen madde sadece halkta panik yaratma amacıyla yapılan paylaşımları cezalandırıyor. Ancak dezenformasyon çoğu zaman bir kişiyi veya kurumu hedef alıyor. Bu nedenle düzenleme daha açık ve kapsayıcı hale getirilmeli.”

3-Kurumların Kendi Doğrulama Platformlarını Kurması

“Kurumlara yönelik yapılan iftiralar, yalan haberler, dezenformasyonlar binlerce seçenek olabilir. Bu platformlar kurum veya personel hakkında yayılan yanlış bilgileri doğrudan yanıtlayarak dezenformasyonu azaltabilir.”

4-Anonim ve Bot Hesaplara Yönelik Yaptırımlar

“Anonim ve bot hesapların tespit edilmesi için sosyal medya şirketleriyle uluslararası düzeyde iş birliği yapılmalıdır.”

5-Medya Sektörü Yöneticilerinin İletişim Fakültesi Mezunu Olması

“Medya sektörü yöneticilerinin İletişim Fakültesi mezunu olması ve onların da aldıkları eğitimle dezenformasyona engel olan, sağlıklı iletişim yöntemlerini kullanan bir yapıda olması büyük önem taşımaktadır.”

6-Türkiye Medya Kurumu’nun Kurulması

“Türkiye Medya Kurumu şeklinde kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu kurularak basın mensuplarının fikri ve mali hürriyetlerinin korunması, etik ilkelerin belirlenmesi ve meslek içinde yükselme kurallarının oluşturulması sağlanmalıdır.”

7-Dezenformasyon Bültenlerinin Yayımlanması

“Televizyon ve radyo ana haber kuşaklarında günde iki dakikalık, gazetelerde haftalık yarım sayfalık dezenformasyon bültenleri yayımlanabilir. Bu bültenler Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda hazırlanabilir.”

Bilgi Güvenliğinden Toplumsal Güvene Uzanan Mücadele

Raporun sonuç kısmında, dezenformasyonla mücadelenin yalnızca teknik bir iletişim sorunu değil, toplumsal güveni ve demokratik istikrarı doğrudan ilgilendiren bir mesele olduğu vurgulandı.

“Demokratik toplumların ayakta kalabilmesi için doğru ve tam bilgilenme temel bir zorunluluktur. Dezenformasyonla mücadele yalnızca bilgi doğrulama faaliyeti değil, aynı zamanda toplumsal kutuplaşmayı azaltacak, kamuya güveni yeniden inşa edecek politikalarla desteklenmelidir.” ifadeleri raporda yer aldı.

KAPGEM Bilimsel Bilgiyi Toplumla Buluşturmaya Devam Ediyor

Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık’ın editörlüğünde, Doç. Dr. Burak Türten, Dr. Öğr. Üyesi Mesut Yılmaz ve Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Mehmet Akay tarafından hazırlanan rapor, KAPGEM’in beşinci politika raporu oldu.