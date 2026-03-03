Kar ve soğuk geri geliyor

Türkiye yeni haftaya bahar havasını andıran bir tabloyla başladı. Yurt genelinde parçalı ve az bulutlu hava etkili olurken, sıcaklıklar mevsim normallerine yakın seyrediyor. Ancak Meteoroloji’nin tahminlerine göre hafta ortasından itibaren sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kış şartları birçok bölgede yeniden etkisini gösterecek. Özellikle iç ve doğu kesimlerde yeniden yoğun kar yağışı bekleniyor.

MARMARA’YA BUZLANMA UYARISI

Meteoroloji’nin verilerine gece ve sabah saatlerinde Marmara başta olmak üzere iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Yer yer sis ve pus da etkili olacak. Uzmanlar özellikle sabah saatlerinde sürücülerin dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.

YAĞIŞ GELİYOR

Hafta ortasından itibaren batı illeri dışında yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak. İç ve doğu bölgelerde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yağışların kara dönüşmesi bekleniyor. Özellikle yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı tahmin ediliyor. Karadeniz kıyılarında yağışların sağanak şeklinde görüleceği belirtilirken, Hatay, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde de yağmur bekleniyor.

MARMARA’DA CUMA GÜNÜ SAĞANAK

Cuma günü itibarıyla Marmara Bölgesi’nin tamamında ve Karadeniz kıyılarında sağanak yağış bekleniyor. İç kesimlerde hava sıcaklığı daha da düşecek ve kar yağışının etkisini sürdürmesi öngörülüyor.







