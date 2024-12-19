“Kara Fatma” oyunu Erzurum’da sahnelendi

Milli Mücadele’nin Erzurum’daki cesur kadın kahramanı “Kara Fatma”nın yaşamı tiyatro sahnesine taşındı. Şehir Tiyatrosu’nun sahnelediği tek perdelik “Erzurumlu Kara Fatma Mahi” oyunu, Kara Fatma lakaplı Fatma Seher Erden’in Kurtuluş Savaşı’ndaki mücadelesini ve yaşadığı zorlukları anlatıyor. Mehmet Dağıstanlı’nın yazdığı, Emrah Çılgı’nın yönettiği oyunda Ayşenur Bayraktaroğlu, Gülşah Haşıl, Sudenaz Aytekin gibi isimler rol alıyor. İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelenen ücretsiz oyun, her pazartesi ve salı saat 19.00’da sanatseverlerle buluşacak.