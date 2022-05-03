Karadenizli Kukuli

İki yakın arkadaşıyla maceradan maceraya koşan Kukuli, eğitici şarkılarla hem çocukların hem de ailelerin kalbine taht kuruyor. Yayın hayatına dijitalde başlayıp, bir süre TRT’de devam eden Kukuli, sonrasında yurt dışına çıkıp geniş bir coğrafyada ismini duyurdu. 2013 yılında yayına başlayan çizgi dizi, 80 ülkede 16 farklı dilde çocuklarla buluşuyor. Karadenizli olduğunu öğrendiğimiz Kukuli, ülkemizin kültürünü dünyaya ulaştırıyor. Fauna Entertainment’ın CEO’su Emre Aksoy, çizgi karakterin gelişim sürecini paylaştı.

Fikrin, proje ortağı Mustafa Yıldıran’dan çıktığını söyleyen Aksoy, karakter olarak maymun tercih etmelerini sevimli ve komik bir hayvan olmasına bağlıyor ve “Kukuli’nin enerjik, muzur ve bir o kadar da tatlı kişiliğine uygun” diyor. Karakterin ismi de Yıldıran’dan çıkmış. Artvin’li olan Yıldıran, Karadeniz’de bir tepenin isminden ve o bölgede ailelerin çocuklarına hitap şeklinden ilham almış.

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Aksoy karakterin ortaya çıkış öyküsünü “Mustafa Abi Kukuli ismini ilk telaffuz ettiğinde çok beğendik. Hem çocukların hem de ailelerin severek izleyebileceği, bu toprakların kültürüyle beslenen bir çizgi dizi yapma amacıyla yola koyulduk. Çocukluğun saflığını ve eğlenceli anlarını kutlayarak hem eğlendiren hem de öğreten bir içerik üretmek istedik. Mustafa Abi’nin fikirleri, ortağım Ömer Fener’in şarkılarıyla birleşti ve Kukuli’nin hikâyesi başladı” diyerek özetledi.

Emre Aksoy

KUKULİ’DEN MÜZİKAL SÜRPRİZ

Kukuli’nin dünyasının izleyici yorumlarıyla şekillendiğini söyleyen Aksoy, şarkıların başarılı olmasını şu nedene bağlıyor: “Kukuli sanırım izleyici fikirleriyle şekillendiği ve herkese hitap ettiği için sevildi. Çocukların ve ebeveynlerin taleplerini dinledik ve buna göre içerikler ürettik. ‘Nereye koyduysan oradadır’ sözünden yaptığımız şarkıyla anneler küçüklüğünü hatırlarken, çocuklar annelerinden işitmeye alıştığı bir cümleyle eğlenmeye başladı.”

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Müzikleri geçen sene Youtube’un en çok dinlenenleri arasında olan Kukuli’den beklentinin arttığını ifade eden Aksoy’un çocuklara yeni bir müjdesi var: “Her ay yeni bir şarkı üretiyoruz. Yakın bir zamanda Türkiye’nin önde gelen yayın mecralarından biriyle yaptığımız müzikal serimizi hayranlarıyla buluşturacağız.”

SEVİMLİ MAYMUN ARTIK BOSNA’DA

Çizgi filmler kolay tüketilse de bir bölüm için yaklaşık 2 ay çalışılıyor. Her şarkı ise bestesinden klip aşamasına kadar 5 aylık bir sürede meydana geliyor. Tüm bu adımlarda 65’e yakın kişi görev alıyor. Kukuli, Türkiye’den çıkan bir iş ama onlarca ülkede gösteriliyor. Bunu, evrensel hikâyeler üretiyor olmalarına bağlıyor Emre Aksoy. Kukuli, en çok Mena bölgesi ve Doğu Asya’da ilgi görüyor. İngilizce, İspanyolca, Urduca, Arapça gibi dillerde yayınlanan Kukuli, yakın zamanda Bosna’da gösterilmeye başladı. Kukuli önümüzdeki günlerde Bosnalı çocukların da en sevdiği karakter haline gelecek gibi.

HAYAT TRT Çocuk yenilendi!