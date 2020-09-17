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Karanfilin faydaları: Karanfil nelere iyi gelir?

Anavatanı Endonezya olan ve neredeyse tüm dünya mutfaklarında tüketilen mucizevi baharat Karanfilin faydaları nedir? Karanfil nelere iyi gelir? Sindirim probleminden cildin yenilenmesine, kemiklerin güçlenmesinden kansızlığın azalmasına kadar pek çok faydası bulunan karanfili yakından inceleyelim.

Haber Merkezi Yeni Şafak Diğer
Karanfil, sağlık açısından adeta bir şifa kaynağıdır.
Karanfil, sağlık açısından adeta bir şifa kaynağıdır.

Karanfil yaz-kış yeşil kalan yaprakları olan, meşin gibi sert bir bitkidir. Çiçekleri pembedir ve kiraz çiçekleri gibi demet halinde bulunurlar. Bu çiçeklerin kurutulmuş tomurcukları karanfil adını alır.

Kurutulmuş tomurcuklar, 10 mm boyunda, çiviye benzer şekilde, ovaryumu hafif dört köşeli, dört taç ve çanak yaprağından meydana gelmiş olup, kırmızı-kahverengidir. Çiçek sapları da karanfil adıyla satılmakta ise de ikinci kalite ürün sayılmaktadır.

Karanfil, çay gibi demlenip tatlandırılarak içildiğinde, hafızayı güçlendiriyor, zihni canlandırıp unutkanlığı geçirici etki gösteriyor. Karanfil çayı, kalp çarpıntısına da iyi geliyor. Karanfilin ayrıca, dişleri güçlendirici etkisi de vardır.

Bamya tohumu faydaları: Bamya tohumu nelere iyi gelir?
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Bamya tohumu faydaları: Bamya tohumu nelere iyi gelir?

Asya'nın en ünlü baharatlarından biri

Tıbbi tedavilerde de sıkça kullanılan ve doğal ilaç etkisi yaratan bu baharat, halk arasında ağız kokusuna iyi gelmesi ile bilinir. Asya ülkelerinde sıklıkla baharat olarak kullanılan bu bitkinin çok sayıda faydası bulunmaktadır.

  • Karanfilin faydaları: Karanfil nelere iyi gelir?
  • *Sindirim sisteminde bulunan bakterileri idrar yolu ile atmaya yarar.
  • *Cildin yenilenmesini sağlar Kalsiyum ve potasyum depolayarak kemikleri güçlendirir
  • *Karanfil suyu ağız ve diş eti rahatsızlıklarına iyi gelir.
  • *Akciğer kanserinin ilk evresine karşı aşırı etkilidir.
  • *Hafızayı güçlendirir.
  • *İshal gibi rahatsızlıklara karşı oldukça etkilidir.
  • *Halk arasında da çokça bilinen ağız kokusuna karşı etkilidir.
  • *Zayıflamaya yardımcı olur.
  • *Metabolizmayı hızlandırır.
  • *Karanfil suyu cilde veya saça uygulandığında cilt kuruluğuna ve kepeklenmeye iyi gelir.
  • *Zihin yorgunluğuna iyi gelir.
  • *Bakterileri önler mide bulantısı ve kusmalara iyi gelir.

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