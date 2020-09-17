Tüm besinlerde olduğu gibi bamya tohumunun tüketiminde de aşırıya kaçılmamalıdır.

Bamya tohumu adından da anlaşılacağı üzere bamya bitkisinin tanelerinin içi açıldığında karşımıza çıkan küçük çekirdeklerdir. Bu çekirdeklerin ayrıştırılıp kurutulmuş hali olarak aktarlarda ve bitkisel ürünlerin satıldığı yerlerde kolaylıkla bulunabilir.

Bamya tohumu bamyanın kendisini tükettiğinizde alacağınız faydalara sahip olmakla birlikte daha farklı olumlu etkiler de barındırır.

Bamya tohumu faydaları: Bamya tohumu nelere iyi gelir?

Kemik sağlığınızı korur

Yüksek vitamin ve mineral içeriğine sahiptir. Bamya tohumunda B grubu vitaminleri ile kalsiyum, demir ve çinko gibi mineraller bol miktarda yer alır. Bu sayede düzenli olarak bamya tohumu tüketerek kas ve kemik sağlığınızı koruyabilir, osteoporoz ve benzeri kemik hastalıklarının oluşum riskini azaltabilirsiniz.

Enfeksiyona karşı korur

Bamya tohumunun faydaları arasında en yaygın olarak bilinenlerden bir tanesi de enfeksiyonlara karşı koruyucu etki göstermesidir. Virüs, bakteri, mantar gibi mikroorganizmaların yol açtığı her türlü enfeksiyon hastalığına karşı korunmak veya bu hastalıkların daha hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlar.

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Kansere karşı korur

Bamya sebzesinde olduğu gibi bamya tohumunda da bol miktarda antioksidan vardır. Bu bileşenler hücrelerin sağlığını geliştirerek kanserleşme eğilimine girmesini önler. Böylece vücutta tümörlerin oluşumu önlenebilir, mevcut tümörlerin büyüme ve yayılması yavaşlatılabilir. Özellikle kolon kanserine karşı iyi bir koruyucu kalkandır.

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Kabızlık sorununa iyi gelir

Sindirim sisteminin düzenli bir şekilde çalışması için besinlerle birlikte vücudun ihtiyaç duyduğu diyet liflerinin yeterli miktarda alınması gereklidir. Diyet lifleri, besinlerin gastrointestinal sistemde sindirime uğramayan ve dışarı atılan kısmıdır. Bu lifler dışkı hacmini arttırarak sindirim sisteminin çalışma hızını da arttırır. Bu sayede kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sorunların oluşumunu önler.

Zayıflamaya yardımcıdır

Bamya tohumu tüketimi, kilo vermek isteyenlere destekçi bir besindir. Lifli olması nedeniyle sindirimi uzun sürer, bu nedenle hem kan şekerinde ani yükseliş ve düşüşlere neden olmayarak yeme ataklarını önler hem de midede daha uzun süre doluluk hissi oluşturduğundan tok kalmaya yardımcı olur. Tüm olumlu etkilerine rağmen bamya tohumu çok düşük bir kalori içeriğine sahiptir. 100 gram tohum yaklaşık olarak 30-40 kalori içerir.

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Bamya tohumu nasıl tüketilir?

Bamya tohumu taneli olarak tek başına veya bazı besinlerle karıştırılarak tüketilebilir. Tohumların tane olarak tüketilmesi yutmada güçlüğe neden olabilir. Tohumları daha rahat tüketebilmek adına tıpkı karabiber öğütür gibi bamya tohumunu toz haline getirerek daha kolay bir şekilde tüketebilirsiniz. Bu şekilde hazırladığınız toz halindeki bamya tohumunu yoğurtla karıştırarak tüketebileceğiniz gibi üzerine kaynar su ekleyerek çayını da hazırlayabilirsiniz.

Diğer tüketim metodu bamya tohumlarının su içerisinde bekletilmesidir. Bu yöntemi tercih edenler bir gün önceden bamya tohumlarını oda sıcaklığındaki suyun içerisine bırakarak ertesi gün birkaç porsiyona bölüp bu suyu tüketebilir.

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Tazeliğine dikkat edilmeli

Özellikle açıkta satılan ve ne kadar süredir beklediği bilinmeyen ürünlerde aflatoksin adı verilen kanserojen maddenin oluşma ihtimali yüksektir. Bu gibi olumsuz ihtimallerden uzak durabilmek adına öncelikle hekiminize danıştıktan sonra güvenilir bir satıcıdan bamya tohumunuzu temin ederek düzenli olarak kullanmaya başlayabilir, sağlığınızı koruyabilirsiniz