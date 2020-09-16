Birçok yiyeceği olmazsa olmazı olan çörek otu, kendisi küçük faydası büyük bir besin. Çörek otunun sağlığa faydası saymakla bitmiyor. Hemen hemen her rahatsızlığa iyi geldiği bilenen çörek otu, kabızlığı gidermesi, yaraları iyileştirmesi, baş ağrısının geçmesi, kan şekerini düşürmesi ve iltihap kurutucu özelliğiyle kullanılıyor.

AKTÜEL Her derde deva çörek otu!

Şifalı bir bitki olan çörek otu, zengin vitaminler ve proteinlerle sayesinde birçok hastalığa iyi geliyor. En belirgin özelliği ise kanser hücrelerinin gelişip vücuda yayılmasını engellemesi ve karaciğer, meme, prostat kanserini yavaşlatması biliniyor. Çörek otunun bilinmeyen faydaları da var.

HAYAT Midenin derdini çörek otu çözer

Mikrop, virüs ve mantarlara karşı öldürücü etkiye sahip olan çörek otu, ifraz boşaltıcı ve solunum borusunu genişletici özelliğe sahip. Ayrıca çörek otu, kan şekerini düşürür, damar hastalıklarını önler ve hazmı kolaylaştırır.

Peki, çörek otu faydaları nelerdir? Çörek otu nelere iyi gelir?

HAYAT Çörek otu yağının saymakla bitmeyen faydaları

Çörek otu faydaları nelerdir? Çörek otu nelere iyi gelir?

Günümüzde çörek otu sağlık üzerinde oldukça etkili bir şifalı ot olup kullanan kişilere pek çok fayda sağlıyor. Çörek otu yoğun olarak kullanılmakta olan değerli bitkiler statüsünde yer alıyor. Sağlık açısından da çok önemli olan çörek otunun faydaları neler?

HAYAT Çörek otunun bilinmeyen faydaları

Çörek otu faydaları nelerdir?

Çörek otu günümüzde ve ülkemizde hemen hemen her yaştan insan tarafından tüketilmekte olan ve olması da gereken bir şifalı bitki kaynağı olarak yer alıyor. Faydaları saymak ile bitmeyen çörek otu öncelikle kuru öksürüğe, romatizmal rahatsızlıklara ve gribe çok iyi geliyor. Çörek otunun içerisinde bulunan timokinon maddesi genel olarak diyabet, sedef, kolesterol, egzama, bazı alerjilere de iyi geliyor. Ayrıca çörek otu Alzheimer ve sindirim sorunları için de tercih ediliyor.

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Vücutta bulunan ve en önemli organlar arasında yer alan karaciğer safra ile yağları sindirmek amacı ile tüketildiği gibi aynı zamanda zihni açar ve vücudun daha mutlu olmasına yardımcı olur.

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Çörek otu nelere iyi gelir?

Börek, poğaça, kurabiye süslemelerinde kullanılan çörek otu, aynı zamanda şifa kaynağı olarak da biliniyor. A, H, C, B1, B2 ve B6 vitaminleriyle her derde devam olan çörek otu, binlerce yıldır birçok hastalığı tedavisinde kullanılıyor. Peki, çörek otu neye iyi gelir?

Ciltte meydana gelen doğum lekeleri, sivilce, cilt yaraları sonrasında oluşan lekelerin üzerinde etkili.

Çörek otu, ciltte meydana gelen mantar, egzama için iyileştirici.

Cilt gerginleştirme özelliği ile cildi sıkılaştırır ve güzelleştirir. Ciltte biriken ölü derinin atılmasına yardımcı olur.

Saçın dökülmesini ve beyazlamasını önler, masaj yaparak uygulanır. Ayrıca çörek otu yağının zayıflatma etkisi de var

Bağırsakları yağlayıcı özelliği sayesinde besinler hızlı atılır. Ayrıca çörek otu yağının posası gübre olarak kullanılır, hayvanlara yem olarak verilir.

Vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı direnç sağlar.

Diş ağrılarını geçirmeye yardım eder.

Yeni doğum yapmış annelerde süt artışı sağlar.

Eklem ağrılarına ve romatizmaya iyi gelir.