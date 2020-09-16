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Çörek otu faydaları nelerdir: Çörek otu nelere iyi gelir?

Çörek otu faydaları nelerdir: Çörek otu nelere iyi gelir?

Halk arasında binbir derde deva olarak bilenen çörek otunun faydaları saymakla bitmiyor. Kabızlığı gidermesi, yaraları iyileştirmesi, baş ağrısının geçmesi, kan şekerini düşürmesi ve iltihap kurutucu özelliğiyle kullanılan çörek otu, şifalı bir bitki olarak aslında her rahatsızlık için tüketiliyor. Zengin vitaminler ve proteinlerle sayesinde birçok hastalığa iyi gelen çörek otu yağıyla da mucize. En belirgin özelliği ise kanser hücrelerinin gelişip vücuda yayılmasını engellemesi ve karaciğer, meme, prostat kanserini yavaşlatması biliniyor. Peki, çörek otu faydaları nelerdir? Çörek otu nelere iyi gelir?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Birçok yiyeceği olmazsa olmazı olan çörek otu, kendisi küçük faydası büyük bir besin. Çörek otunun sağlığa faydası saymakla bitmiyor. Hemen hemen her rahatsızlığa iyi geldiği bilenen çörek otu, kabızlığı gidermesi, yaraları iyileştirmesi, baş ağrısının geçmesi, kan şekerini düşürmesi ve iltihap kurutucu özelliğiyle kullanılıyor.

Her derde deva çörek otu!
AKTÜEL
Her derde deva çörek otu!

Şifalı bir bitki olan çörek otu, zengin vitaminler ve proteinlerle sayesinde birçok hastalığa iyi geliyor. En belirgin özelliği ise kanser hücrelerinin gelişip vücuda yayılmasını engellemesi ve karaciğer, meme, prostat kanserini yavaşlatması biliniyor. Çörek otunun bilinmeyen faydaları da var.

Midenin derdini çörek otu çözer
HAYAT
Midenin derdini çörek otu çözer

Mikrop, virüs ve mantarlara karşı öldürücü etkiye sahip olan çörek otu, ifraz boşaltıcı ve solunum borusunu genişletici özelliğe sahip. Ayrıca çörek otu, kan şekerini düşürür, damar hastalıklarını önler ve hazmı kolaylaştırır.

Peki, çörek otu faydaları nelerdir? Çörek otu nelere iyi gelir?

Çörek otu yağının saymakla bitmeyen faydaları
HAYAT
Çörek otu yağının saymakla bitmeyen faydaları

Çörek otu faydaları nelerdir? Çörek otu nelere iyi gelir?

Günümüzde çörek otu sağlık üzerinde oldukça etkili bir şifalı ot olup kullanan kişilere pek çok fayda sağlıyor. Çörek otu yoğun olarak kullanılmakta olan değerli bitkiler statüsünde yer alıyor. Sağlık açısından da çok önemli olan çörek otunun faydaları neler?

Çörek otunun bilinmeyen faydaları
HAYAT
Çörek otunun bilinmeyen faydaları

Çörek otu faydaları nelerdir?

Çörek otu günümüzde ve ülkemizde hemen hemen her yaştan insan tarafından tüketilmekte olan ve olması da gereken bir şifalı bitki kaynağı olarak yer alıyor. Faydaları saymak ile bitmeyen çörek otu öncelikle kuru öksürüğe, romatizmal rahatsızlıklara ve gribe çok iyi geliyor. Çörek otunun içerisinde bulunan timokinon maddesi genel olarak diyabet, sedef, kolesterol, egzama, bazı alerjilere de iyi geliyor. Ayrıca çörek otu Alzheimer ve sindirim sorunları için de tercih ediliyor.

Vücutta bulunan ve en önemli organlar arasında yer alan karaciğer safra ile yağları sindirmek amacı ile tüketildiği gibi aynı zamanda zihni açar ve vücudun daha mutlu olmasına yardımcı olur.

Çörek otunun doğru bilinen yanlışları
HAYAT
Çörek otunun doğru bilinen yanlışları

Çörek otu nelere iyi gelir?

Börek, poğaça, kurabiye süslemelerinde kullanılan çörek otu, aynı zamanda şifa kaynağı olarak da biliniyor. A, H, C, B1, B2 ve B6 vitaminleriyle her derde devam olan çörek otu, binlerce yıldır birçok hastalığı tedavisinde kullanılıyor. Peki, çörek otu neye iyi gelir?

  • Ciltte meydana gelen doğum lekeleri, sivilce, cilt yaraları sonrasında oluşan lekelerin üzerinde etkili.
  • Çörek otu, ciltte meydana gelen mantar, egzama için iyileştirici.
  • Cilt gerginleştirme özelliği ile cildi sıkılaştırır ve güzelleştirir. Ciltte biriken ölü derinin atılmasına yardımcı olur.
  • Saçın dökülmesini ve beyazlamasını önler, masaj yaparak uygulanır. Ayrıca çörek otu yağının zayıflatma etkisi de var
  • Bağırsakları yağlayıcı özelliği sayesinde besinler hızlı atılır. Ayrıca çörek otu yağının posası gübre olarak kullanılır, hayvanlara yem olarak verilir.
  • Vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı direnç sağlar.
  • Diş ağrılarını geçirmeye yardım eder.
  • Yeni doğum yapmış annelerde süt artışı sağlar.
  • Eklem ağrılarına ve romatizmaya iyi gelir.

Çörekotu yağı hakkında yanlış bilinenler
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Çörekotunun bir çok hastalığa şifa olduğunun altını çizen Gülsoy, Mevsim geçişlerinde, alerjik durumlarda, kolesterol ve şeker hastalıklarında, bağışıklık sisteminin güçlü tutulmasında, hemen hemen her durum için önerilen çörekotu mükemmel bir bitkidir.
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Çörekotunun faydaları bunlarla da sınırlı değil. Özellikle saç ve cilt bakımı içinde destekleyicidir. Yapılan bilimsel çalışmalar çörekotu içerisinde 100 den fazla bileşik olduğunu göstermiştir. Bunlardan bazıları nigellon ve alpha pinen bileşimleri, omega-3, omega-6 yağ asitleri, selenyum, çinko, demir, bakır, kalsiyum mineralleri ile E vitaminidir. Bu bileşikler ve yağ asitleri özellikle bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesinde son derece önemlidir dedi.
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Salatalara ekleyeceğiniz yarım tatlı kaşığı Çörekotu yağı ile lezzetinin ve şifasının arttırılabilineceğini söyleyen Gülsoy, Ayrıca öğütülmüş çörekotunu yoğurtlara da ekleyebilirsiniz.
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Çörekotu, içerdiği bileşenler sayesinde hücre yenileyici özelliğinin yanında anne sütünü de arttırmaya yardımcı olur. Bunun için ister yağ formunda isterseniz öğütülmüş formda ya da bala karıştırarak tüketebilirsiniz şeklinde konuştu.
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Sevil Gülsoy, çörekotu yağında doğru bilinen yanlışları şu şekilde sıraladı:
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Tat; Çörekotu tohumunun tadı hafiftir. Tadının acı olması bu yağın kaliteli olduğu anlamına gelmez. Yağın verimliliği artması için sıkım sırasında ısıl işlem uygulanır. Buda rengin koyulaşmasına, tadın acılaşmasına sebep olur. Bunu analizlerde peroksit miktarına bakılarak da anlamak mümkündür. Oysa soğuk pres yöntemi ile elde edilen çörekotu yağında acılık ve boğazı yakma oranı hafiftir.
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Ayrıca oksijenle temas etmiş, depolama koşulları uygun olmayan çörekotu yağlarında asitlik miktarı ve peroksit miktarı artar. Bu da acı tatta ve yağın renginde artmalara sebep olur.
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Renk; Yağın rengi orjinalinde soğuk sıkımda açıktır. Koku; Karakteristik çörekotu kokusu
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Sağlığınızı desteklemek için kaliteli ve soğuk sıkım çörekotu yağını tercih edin. Bunun için ya yağınızın peroksit miktarını ölçtürün yada güvenilir, standartlara uygun üretim yapan firmayı tercih edin.
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Çörekotu yağı hakkında yanlış bilinenler
Çörekotu yağı hakkında yanlış bilinenler
Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Uzmanı Sevil Gülsoy, çörekotu ve yağı hakkında toplumda kabul edilmiş bazı doğruların yanlış olduğunu söyledi. Gülsoy, çörekotu ve yağının anne sütünü artırıcı özelliği olduğunu belirterek çörekotu hakkında toplumda kabul edilmiş bazı doğruların da yanlış olduğunu vurguladı.


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