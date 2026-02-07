Karın ağrısıyla gitti, az daha patlayacaktı: 12 santimlik tehlike kapalı yöntemle onarıldı

“Hastamıza açık ameliyat yerine kapalı yöntem uyguladık. Her iki kasıktan girerek endovasküler yöntemle abdominal aort anevrizmasının tamirini gerçekleştirdik. İşlem başarılı geçti. Operasyonun ertesi günü hastamız ayağa kalktı ve mobilize oldu. Şu anda genel durumu son derece iyi ve stabil. Hastamız aslında çok şanslıydı. Anevrizma oldukça kritik bir boyuta ulaşmış, hatta yırtılma aşamasına gelmişti. Buna rağmen patlamadan hastaneye ulaşması onun hayatını kurtaran en önemli faktör oldu. Zamanında müdahale sayesinde çok şükür şu an sağlığına kavuşmuş durumda. Planlamamız doğrultusunda yarın taburcu etmeyi hedefliyoruz"