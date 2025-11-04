Kars’ta asayiş ve güvenlik toplantısı yapıldı.

Yeni Şafak
17:554/11/2025, Salı
IHA
KARS VALİSİ ZİYA POLAT BAŞKANLIĞINDA, "İL GÜVENLİK VE ASAYİŞ KOORDİNASYONTOPLANTISI" GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
Kars Valisi Ziya Polat başkanlığında, "İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya, Başsavcı Mehmet Çepli, Vali Yardımcısı Hayrettin Buğra Güzel, İl Emniyet Müdürü Murat Abdullah Tombul, İl Jandarma Komutanı Albay Yusuf Mutlu Genç ve ilçe kaymakamları katıldı.

Yapılan toplantıda vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak üzere kolluk kuvvetlerince il genelinde gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek genel asayiş - güvenlik uygulamaları konuları değerlendirildi.

Toplantı yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.

