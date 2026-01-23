Kazakistan Büyükelçisi Sapiyev ve Başkonsolosu Amankul’dan Albayrak Grubu’na anlamlı ziyaret

Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev ve Kazakistan İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul.

Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev ve Kazakistan İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul, Albayrak Grubu’nu ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak ile bir araya geldi.

Ziyarete Albayrak Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli ve Albayrak Medya Dijital Yayınlar Genel Müdürü Ömer Karaca da yer aldı.

Sıcak bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, Türkiye ile Kazakistan arasındaki kültürel ve tarihî bağlar ele alınırken, Türk dünyasını ilgilendiren güncel gelişmelere ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

'Kurultay' adlı bir parlamentoya geçilmesi planlanıyor

Büyükelçi Yerkebulan Sapiyev, Kazakistan’da başlayan yeni dönemle ilgili bilgiler paylaştı. Yeni modelle birlikte 145 üyeli, tek meclisli “Kurultay” adlı bir parlamentoya geçilmesi planlanıyor. Milletvekilleri nispi temsil esasına göre seçilecek. Anayasa Mahkemesi, Yüksek Denetim Kurulu ve Merkez Seçim Komisyonu üyelerinin atanması Parlamento onayına bağlanacak; Yüksek Mahkeme yargıçlarının doğrudan Parlamento tarafından seçilmesi hedefleniyor.

'Ulusal proje' statüsü kazanacak

Görüşmede, Kazakistan'da Orta Koridor’u 900 kilometre kısaltacak Beineu-Sekseuil otoyolu projesinin hızlandırılacağı, kargo havacılığı ve enerji alanlarında kamu-özel iş birliklerinin artırılacağı da belirtildi. Ayrıca kömürle çalışan elektrik üretimi “Ulusal Proje” statüsü kazanırken, yeni gaz sahalarının geliştirilmesi için çalışmalar başlatılacağı bilgisi verildi.

Dijitalleşme ve yapay zeka vurgusu