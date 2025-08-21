Yeni Şafak
Kazaya karışan Ferrari'yi futbolcu satın aldı: Fiyatı belli oldu

09:2421/08/2025, Perşembe
Türkiye’nin gündemine oturan Ferrari kazasında yeni gelişme yaşandı. Kazalı haldeki Ferrari’yi futbolcu satın aldı.

Geçtiğimiz günlerde tamir edilmek üzere test amaçlı olarak kullanılırken E-5 karayolunda kazaya karışan 2012 model Ferrari 458 Italia marka araç satıldı.

Araçla kaza yapan lüks araç tamir ve bakımıyla uğraşan Hakan Yılmaz, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda aracın satıldığını duyurdu.

En son Bakırköyspor’da top koşturan 34 yaşındaki Sercan Türk’ün otomobil merakı olduğu da ortaya çıktı. Hasarlı araçları alıp toplayan Türk, Ferrari’yi de kendisi tamir ettirecek.

OTOMOBİL KAÇ MİLYONA SATILDI?

Yılmaz tam satış rakamını açıklamak istemedi. Aracın normal fiyatının 15 milyon lira olduğu biliniyor. Rayiç değerinin yüzde 50’den fazla değer kaybıyla satılan Ferrari için Yılmaz, aracın tamiriyle uğraşmak istemediği için sattığını söyledi.


Yılmaz, aracın geriye kalan parasını da tamamlayarak sahibine ödeyeceğini ve hiçbir mağduriyet olmayacağını, işinin başında olduğunu, lüks araç servisinin çalışmaya devam ettiğini belirtti.


GEÇMİŞİ DE HASARLI

Yılmaz aracın geçmişte de hasar aldığını, şase ve podyelerinde hasar bulunduğunu, kazada aracın eski sorunlarından dolayı fazla hasar aldığını ifade etmişti.


