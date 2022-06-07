Kazdağları'nın yeni canlı keşfi 'Aziz Sancar'

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), yeni bir keşfe imza attı. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi’nin Kazdağı ve çevresindeki yedi yıllık çalışması sonucunda 8 yeni canlı türü keşfedildi. Doç. Dr. Deniz Anıl Odabaşı, Dr. Öğretim Üyesi Serpil Odabaşı ve Dr. Öğretim Üyesi Ozan Deniz’in birlikte yaptığı araştırmalarda Dünya zooloji literatüründe ilk defa tanılanan bu canlılardan birine Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar’a ithafen “Grossuana Azizsancarı” adı verildi.

KİRLİLİĞİ ENGELLİYORLAR

Doç. Dr. Deniz Anıl Odabaşı, “Bu canlılar, bildiğimiz salyangozlar. Ancak sadece tatlı sularda yaşıyor. Literatürde ‘yumuşakçalar’ olarak geçer. Boyutları 2 milimetre kadar. Bölgede kirlilik oluşmasını engelliyorlar. Bu çalışma ile dünya literatürüne girmiş olduk. Doğu Avrupa'da dağılım gösteren bir cins. Anadolu’da hiç bulunmamıştı.” şeklinde konuştu. Yeni keşiflerine Aziz Sancar'ın adını verdiklerini söyleyen Odabaşı, “Kendisi de kabul etti ve bizimle gurur duyduğunu söyledi.” dedi.

REKLAM