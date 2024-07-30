Kenan Işık hayatını kaybetti

Beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan Işık, 76 yaşında vefat etti. Bir süre Almanya’da Schmieder Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi gören Işık, dün sabah İstanbul Başkent Üniversitesi Hastanesi’nde öldü. Işık, 2014’te fenalaşıp dengesini kaybetmesi sonucu, kafasını yere çarparak beyin kanaması geçirmişti. Işık’ın cenazesi bugün saat 11.00’de Atatürk Kültür Merkezi'ne (AKM) getirilecek. Düzenlenecek törenin ardından cenaze Ankara’ya gönderilecek. Yarın Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Ankara Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.

HEM OYUNCU HEM YÖNETMEN

Tam ismiyle Yusuf Kenan Işık, 1 Ekim 1947’de Malatya’da dünyaya geldi. Ortaöğrenimini devam ettirdiği yıllarda okul tiyatrosunda oyunculuğa başlayan Işık, lise eğitimi için gittiği Ankara’da Meydan Sahnesi’ne girdi. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde okumaya başlayan Işık, öğrencilik yıllarında tiyatrodan hiç kopmadı ve 1972’de Devlet Tiyatrosu sanatçısı oldu. İstanbul ve Ankara Devlet Tiyatroları ve İstanbul Şehir Tiyatroları'nda yönetmenlik ve oyunculuk yaptı. Yönettiği yirmiye yakın oyundan başlıcaları şunlar: Huzur, Macbeth, Kıyamet Sularında, İvan İvanoviç Var Mıydı Yok Muydu? Öte yandan; Bir Sabah Gülerek Uyan, Üç Kızkardeş, Kral Lear, O Güzelim Kaymaklı Dondurma Rengi Elbise ve Marius’da rol alan Kenan Işık; Yarına Gülümsemek, Anadolu’nun Kadın Erenleri ve Taşların Sırrı senaryolarını kaleme aldı.

KİM 500 MİLYAR İSTER'İ 13 YIL SUNDU

İlk olarak 1991’de Sızı ile televizyon dizilerine adım atan Işık, Süper Baba, Kurtuluş, Serada Aşk, Sıcak Saatler, Cumhuriyet, Hayat Bağları, Dadı, Yeşil Işık, Tatlı Hayat, Sayın Bakanım, Aşk Oyunu, Belalı Baldız, Emret Komutanım, Fikrimin İnce Gülü ve Anında Görüntü Show’da rol aldı. Sunuculuğa ise kendisiyle özdeşleşen “Kim 500 Milyar İster” ile 2000 yılında başladı. Kaza geçirene kadar 13 yıl boyunca bu yarışmada sunuculuk yaptı. Format gereği “Son kararınız mı?” sorusunu sorarken yüzünde beliren muzip ifade, hiç unutulmadı. Bir dönem gazetecilik de yapan Kenan Işık, aynı zamanda şiirler de seslendiriyordu. İlk şiir kasedini Neruda, Ahmet Arif, Shakespeare, Karacaoğlan gibi Türk ve dünya edebiyatı ustalarından seçerek 2000 yılında çıkardı. Prodüktörlüğünü şarkıcı Zerrin Özer’in üstlendiği hatta iki şarkı seslendirdiği albüm, çıktığı dönem ilgi gördü.

PEŞ PEŞE TAZİYE MESAJLARI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yayınladığı mesajda, “Çok değerli tiyatro ve seslendirme sanatçısı, sunucu, gazeteci Kenan Işık Beyefendi’nin vefatından derin üzüntü duydum. Merhum Kenan Işık’a Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine, tüm sanat ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun” ifadelerini kullandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Işık’ın eserleri ve performansları gelecek nesiller için de birer rehber niteliğinde olacaktır” dedi. Ünlü oyuncu için, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Film Sanayii ve Tüm Sanatçıları Güçlendirme Vakfı’nın (Film-San) yanı sıra oyuncular Ali Sunal, Haldun Dormen, Hülya Koçyiğit, Gülben Ergen, Zafer Algöz, Ayşenil Şamlıoğlu, Nilgün Belgün gibi isimler taziye mesajı yayınladı.







