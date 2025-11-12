Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sakarya İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde yapılan yol kontrol uygulamasında, ’silahla tehdit’ suçundan hakkında toplamda 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.G. (42) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca Kocaahmetler Mahallesi’nde, 9 ayrı yakalama kararına istinaden hakkında toplamda 11 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E. (35) isimli şahıs, yaklaşık 3 ay süren fiziki takip neticesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.