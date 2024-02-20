Keşke diyenler için hazırcevaplık eğitimi veriyorlar

İş dünyasında ya da günlük hayatta karşılaşılan bir tartışmada, "Keşke şu cevabı verseydim"diyenler için yaşam koçları devreye girdi. Bazı kişilerin doğuştan sahip olduğu 'hazır-cevap' olma özelliği, eğitim konusu oldu.

Retorik Hitabet Koçu-Yönetim ve Kişisel Gelişim Eğitmeni Almila Dalkılıç, konuşmaları esnasında zaman zaman zor durumda kalanlar ve her şeye verecek cevabı olsun isteyenler için eğitimler vermeye başladı. Dalkılıç, “Eğitimde konuşma çeşitleri, doğaçlama konuşma türleri, doğaçlama konu üretimi, konuşmalarda güçlü ve zayıf kelimeler, akıcı konuşma taktikleri, hazırcevaplılık nedir, hızlı sonuç almak için SEER Formatı, E ve L’lerin kesin çözümü, brief tarzı konuşma, manşetlerle konuşma, hazırcevaplılık gibi birçok konu eğitimlerde ele alınıyor.” dedi. Online ve yüz yüze yapılan eğitimler ortalama 4-5 saat sürüyor. Bu alanda uzmanlaşmak isteyen kişiler, eğitim sonrasında özel danışmanlık alabiliyorlar. Dalkılıç, “Bu eğitimi ağırlıklı olarak yöneticiler tercih ediyor olsa da iş hayatında ikna edici özelliklerini hayata geçirmek ve kendi başarısına imza atmak isteyen herkes için geçerli.” diye konuştu.