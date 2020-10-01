​Ketebe Çocuk’un hikayesi başlıyor

Üç yılda 300’den fazla kitabı okurla buluşturan Ketebe Yayınları’nın minik kitapseverler için hazırlanan yeni birimi Ketebe Çocuk, ilk eserleriyle yayın hayatına merhaba dedi. Le Vapeur Magique’te düzenlenen tanıtım etkinliğinde yazar ve çizerler bir araya geldi. Farklı disiplinlerde eserler sunduklarına değinen Ketebe Yayın Yönetmeni Furkan Çalışkan “Çok kısa bir süre içerisinde çıkarmış olduğumuz kitaplarla ciddi bir kütüphane inşa ettik. Türkiye’de yayıncılığın çıtasını yükseltmeye talibiz. Çocuk edebiyatı ve çocukların kitapla kurduğu ilişkiyi çok önemsiyoruz. Hem okuma hem de iyi bir insan olma serüvenine bütün hikaye aslında çocukluk günlerinden başlıyor” dedi.
DUYGUSAL ZEKAYI GELİŞTİRECEK
Ketebe Yayınları Çocuk Kitapları Editörü Didem Demirel, “Öncelikli amacımız çocuklara kitabı sevdirmek. İyi bir okur yazar olmak için iyi kitaplarla buluşmaları gerekiyor. Kültürümüze ve değer yargılarımıza paralel eserlerle devam etmek istiyoruz. Çocuk edebiyatı incelikli bir alan. Paylaşım, aile gibi birçok farklı konuyu en fazla 400 kelimeyle edebi değeri olan bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Çocuklarla her şey konuşulabilir, yeter ki doğru şekilde, onların anlam değerine hitap eder şekilde anlatılsın” şeklinde konuştu. Ketebe Çocuk’un yazar ve çizerlerinin bulunduğu etkinlikte ‘Renkli Çoraplı Kuzgun, Ağaç Dedi ki, Meraklı Sorular Eğlenceli Cevaplar, Kocaman Kalpli Huysuz Graou, Ayı Geldi, Bir Balina Bir Bavula Nasıl Sığar, Kalemika Yalnız Kaldığında ve Dikkatle Bak’ eserleri tanıtıldı. Çocukların hayal dünyasına, ruhsal gelişimine dikkat ederek eser verdiklerine değinen yazar ve rehber öğretmeni Hilal Çorbacıoğlu, “Kitabımız duygusal zeka serisinde olacak. Çocukların hayal dünyasında, yetişkinler olarak kaybolacağımız, duygularının farkında olacak çocuklar yetiştirebileceğimiz bir kitap hazırladık. Doyumsuz ve tüketmeye alışan bir neslin artık değişmesi gerektiğinden, şükreden ve küçük şeylere kıymet verip değerlendiren bir nesil olmaları niyetiyle Kalemika kitabını ele aldık. İnteraktif bir kitap olduğu için zaman zaman çocuklara yönelik sorular yer alıyor” ifadelerini kullandı.
Çocukluğumuza sadık kalıyoruz
- 15 yıldır çocuk edebiyatı alanında eser veren çizer Nur Dombaycı, “Hayata çocukça bakmaya çalışıyoruz. Olayları ve kitapları kendi çocukluğumuza sadık kalarak yorumluyoruz. Çocuklar dijitalle iç içeler, ben doğal tonları yakalamaya çalışıyorum. İlgi çekici şirin, küçük detaylar eklemeyi seviyorum. Mimikler çok önemli. Küsmüş, yalnız kalmış, bazen mutlu olan bir kalemi çiziyorum. Duygu durumunu çocuklara geçirmeye çalışırken onların da duygu durumunu sorgulamaya çalışıyoruz” dedi.