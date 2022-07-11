Hayat Ketebe temmuz ayında da dopdolu
KÜLTÜR SANAT

Ketebe temmuz ayında da dopdolu

Albayrak Medya bünyesinde faaliyet gösteren Ketebe Yayınları, her ay yeni kitaplara imza atıyor. Geniş bir editör ekibiyle yeni edisyonları okuyucuyla buluşturan Ketebe, bu ay da birbirinden güzel kitapları ilgililerine sunuyor.

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Kültür - Sanat Servisi Yeni Şafak
Ketebe temmuz ayında da dopdolu
Ketebe temmuz kitapları

Albayrak Medya bünyesinde faaliyet gösteren Ketebe Yayınları, her ay yeni kitaplara imza atıyor. Geniş bir editör ekibiyle yeni edisyonları okuyucuyla buluşturan Ketebe, bu ay da birbirinden güzel kitapları ilgililerine sunuyor. Tatilinize eşlik edecek bu 10 kitap, sizleri farklı dünyalara konuk edecek. Sadece yetişkinlere değil miniklere özel kitapların da olduğu listede Kevser Yılmaz’ın “Şimdi” ve Özkan Öze’nin “Gazalî İle Ateş ve Pamuk Arasında”sı yeni maceralara kapı aralıyor.

Çocuk Kitaplarında bayram indirimi

Güray Süngü’nün iki romanının yer aldığı listeye, öykü, deneme ve minyatür başlığı altında 4 kitap eşlik ediyor. Paul Valéry’nin “Poe’nun Marginalia’sından Bazı Fragmanlar”ından, Giorgio Agamben’in “Buyruk Nedir?”ine kadar farklı türde birçok eski ve yeni esere ketebe.com adresinden ulaşabileceksiniz. Cengiz Aytmatov, Cahit Zarifoğlu gibi isimlerin kitapları da web sitesinden satın alınabilecek. Ayrıca sitede, 13 Temmuz’a kadar sürecek bayram indirimi sayesinde Ketebe Çocuk kitaplarında yüzde 45 indirime sahip olacaksınız.

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