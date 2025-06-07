Kıbrıs gazisinin eşinin 60 yıllık kokpit hayali gerçekleşti

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Vali Aydoğdu, arife günü Kıbrıs gazisi Hilmi Kağan ve eşi Nurcan Kağan'a (63) ziyarette bulundu. Aydoğdu, ziyaret sırasında Nurcan Kağan'ın yıllardır içinde sakladığı hayalini öğrendi. Gençliğinde pilot olma arzusu bulunduğunu anlatan Nurcan Kağan, ailesinin müsaadesiyle bunu gerçekleştiremediğini fakat bu hayalinin kalbinde hep yaşamaya devam ettiğini Aydoğdu'ya söyledi. Vali Aydoğdu'nun girişimleriyle Nurcan Kağan'ın gökyüzü sevdası gerçeğe dönüştü.