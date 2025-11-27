Kimyasallara Alternatif Doğal Biyopestisit: Boğaziçi Üniversitesi küresel bir projeye imza atıyor

Boğaziçi Üniversitesi, sürdürülebilir tarım alanında çığır açacak bir Ar-Ge iş birliğine imza attı. Boğaziçi Üniversitesi İstanbul Mikroyosun Biyoteknolojileri Araştırma ve Geliştirme Birimi (İMBİYOTAB), Fransız biyoteknoloji şirketi Immunrise Biocontrol ile birlikte mikroalg temelli yeni nesil biyopestisit geliştirmek için stratejik bir ortaklık başlattı. Proje, özellikle Mildiyö hastalığına karşı çevre dostu ve yüksek etkili bir çözüm sunmayı hedefliyor.
Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi aracılığıyla yürütülen bu ortaklık, kahverengi deniz mikroalg türü Amphidinium’dan elde edilen biyopestisitlerin Ar-Ge süreçlerini hızlandırmayı amaçlıyor. Mildiyö hastalığı, dünya genelinde üzüm, domates ve patates gibi stratejik tarım ürünlerinde ciddi ekonomik kayıplara yol açıyor.
Projenin yürütücüsü Doç. Dr. Berat Haznedaroğlu, şunları söyledi:
Ürün geliştirme ve pilot ölçekli Ar-Ge süreçleri, Boğaziçi Üniversitesi Sarıtepe Kampüsü’nde kurulan ileri mikroalg biyorafinerisinde yürütülüyor. Tesis, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin desteklediği INDEPENDENT (Biyoekonomi Odaklı Kalkınma için Entegre Biyorafineri Konsepti) Projesi kapsamında hayata geçirildi. Proje sayesinde hem yurtiçinde hem de yurtdışında tarımsal çözümler sunulabilecek.
Geliştirilen biyopestisitlerde, hedef biyoaktif moleküllerin en yüksek verim ve etkinlikte üretilebilmesi için hibrit bir yetiştirme sistemi uygulanıyor. Mikroalgler, doğal ışık ve yapay LED aydınlatmanın hassas kombinasyonu ile yetiştirilirken, gelişmiş analitik cihazlarla süreçler gerçek zamanlı olarak izleniyor. Bu sayede ürünler, ticari tarım için gerekli kalite standartlarını sağlıyor.