Kırık parçada bile umut var

İ stiklal Caddesi’nin yeni sanat durağı Meşher kapılarını “Kalıpları Aşınca: Mit, Efsane ve Masallarla Avrupa’dan Çağdaş Seramik” sergisiyle açtı. Vehbi Koç Vakfı’nın 50. yıldönümüne özel hazırlanan sergi, 13 sanatçının eserleri eşliğinde geçmişten günümüze anlatılagelen hikâye ve mitlerden ilham alarak kil ve seramiğin insanlık tarihindeki izini sürüyor. Bu eserler arasında en ilgi çekenlerinden biri ise giriş katında yer alan Hollandalı sanatı Bouke De Vries imzalı…

Sanatçı “Son Akşam Yemeği” adını verdiği çalışmada yüzlerce kırık seramik parçalarını bir araya getirerek görkemli bir eser sunuyor. Burada kırılan parçaların eski biçimlerine getirilmesi söz konusu değil. Sanatçı “tahribatın güzelliğinden” söz ederek bu parçaları yapı bozumuna uğratıyor. Bouke De Vries sorularımızı yanıtladı…

Kırık seramik parçaları üzerindeçalışma fikri nasıl başladı ve süreç nasıl şekillendi?

Kırık ve kırık seramik eşyalarla çalışmak, bir restorasyon olarak mesleğimden kaynaklanıyor. Seramik ve cam restoratör olarak 15 yıl sonra yaratıcılığımı ifade etme gereğini hissetmeye başladım. Kırık seramikler bariz bir seçimdi. Tekniklerin süreci ve gelişimi, 15 yılda kazanılan beceriler ve tekniklerle şekillendi; sanat pratiğimi oldukça hızlı bir şekilde geliştirmeme izin verdi.

Siz bu durumdan tahribatın güzelliği olarak bahsediyorsunuz. Bu eser üzerinden bir dünya okuması yapmak mümkün gibi… Sürekli yıkılan, kırılıp dökülen şeyler var, ve biz bunların üzerinden yeni bir dünya inşa etmeye çalışıyor gibiyiz… Ne dersiniz?

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Evet çok doğru. “Son Akşam Yemeği” yaparken ele almak istediğim şeylerden biri savaşın boşluğuydu - ama parçaları kullanarak yaparak da umut olasılığını ifade etmek istedim.

Meşher’de yer alan işinizdeki malzemeler kırılan parçalar üzerinden yeni bir şey sunuyor. Yaklaştığınızda kırık dökük parçaları gösterirken bütüne baktığınızda ihtişamlı bir görüntü var karşımızda. Bu parçalara yeni anlamlar yükleme noktasında“Son Akşam Yemeği” izleyene ne söylüyor? Ne vaat ediyor?

Söylemek istediğim şey hakkında düşüncelerim var ama insanların kendi düşüncelerini ve duygularını nasıl getirdiğini merak ediyorum. Herkesin, bu eserin ifade verebileceği kendi savaş ve yıkım görüşlerine sahip olması bana bu işin işini yaptığı anlamına gelir. Fakat insanlar bunu sadece güzel olarak bulmasına da müsaade edilir.

Seramik sanatta canlanıyor

Bouke De Vries

-Seramik sanatta çok eskiden beri kullanılan bir malzeme. Bugünün sanatsal pratiği içinde seramiğin yerini nasıl yorumlarsınız?

Sanatta seramik bir canlanma yaşanıyor. Kil, doğrudan el tarafından şekillendirilir ve büyülü dönüşümsel ateşleme süreci boyunca, aynı zamanda kırılgan ve dayanıklı bir nesne haline gelir. Yapımcılar bunu birçok yönden yorumlayabilirler. İronik olarak, bu işlemi kendim yapmıyorum ve sadece mevcut olan malzemeleri kullanıyorum.