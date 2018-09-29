Hayat Kısa film ödülleri sahiplerini buldu
KÜLTÜR SANAT

Kısa film ödülleri sahiplerini buldu

Adana'da, 25'inci Uluslararası Adana Film Festivali'nde Uluslararası Kısa Film, Ulusal Öğrenci Filmleri ve Adana Kısa Film yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri törenle dağıtıldı.

Haber Merkezi DHA
Adana Fil Festivali'nde kısa filmler düzenlenen ödül töreniyle sahiplerine verildi.
Adana Fil Festivali'nde kısa filmler düzenlenen ödül töreniyle sahiplerine verildi.

75'inci Yıl Sanat Galerisi'nde gerçekleşen ödül törenin sunuculuğunu ünlü televizyoncu Oylum Talu yaptı. Törende ilk olarak 110 ülkeden 3 bin 111 başvurunun yapıldığı ve 45'inin ana jürinin önüne çıkmaya hak kazandığı Uluslararası Kısa Film Yarışması'nın ödülleri verildi. Yarışmada ödül alan filmler ve yönetmenler şöyle:

-Kurmaca dalında en iyi film: Grandfather / Yönetmen: Amar Kaushik

-Deneysel Dalda En İyi Film: If The World Spinned / Yönetmen: Leonardo Martinelli

-Canlandırma Dalında En İyi Film: The Voice Over / Yönetmenler: Claudia Cortes Espejo, Lora D'Addazio, Mathilde Remy

-Belgesel Dalda En İyi Film: Memorandum / Yönetmen: Jennifer Lara

-Mansiyon Ödülü: Bitter Sea / Yönetmen: Fateme Ahmadi

9 filmin seçici kurul tarafından izlendiği Adana Kısa Film Yarışması'nda ödüle layık görülen Çukurova Üniversitesi öğrencileri Ümit Genç ve Kerem Sürmeli'nin ev arkadaşı olması renkli görüntülere sahne oldu. Yarışmada ödül alan filmler ve yönetmenler:

-Orhan Kemal Birincilik Ödülü: Yıkık Kentler Senfonisi / Yönetmen: Kerem Sürmeli

-Yaşar Kemal İkincilik Ödülü: Sınıf / Yönetmen: Elif Parlak

-Muzaffer İzgü Üçüncülük Ödülü: Taşköprü'yü Kim Yaptı / Yönetmen: Ümit Güç

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28 filmin seçici kurul tarafından izlendiği yarışmada ödüle layık görülen film ve yönetmenler:

-En İyi Kurmaca Film: Her Şey Yolunda / Yönetmen: Metehan Şereflioğlu/Dokuz Eylül Üniversitesi

-En İyi Deneysel Film: Cehman / Yönetmen: Müfit Güzel/Mersin Üniversitesi

-En İyi Canlandırma Film: 3 Duvar / Yönetmen: Aysun Karaosman/Marmara Üniversitesi

-En İyi Belgesel Film: Kurbağa Avcıları / Yönetmen: Batuhan Kurt/Dokuz Eylül Üniversitesi

-Jüri Özel Ödülü: Çalıkuşu / Yönetmen: Esra Yıldırım/Selçuk Üniversitesi

-Jüri Özel Ödülü: Giderayak / Yönetmen: Özgür Cem Aksoy/ Dokuz Eylül Üniversitesi

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