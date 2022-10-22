Kısa’dan Hisse FF 7-13 Kasım’da

Yedincisi düzenlenen Kısa’dan Hisse Kısa Film Festivali dolu bir programla 7-13 Kasım’da sinemaseverlerle buluşacak.

Beş farklı kategoride ödüllerin sunulacağı festivalde, “Kurmaca”, “Belgesel” ve “Animasyon” kategorilerinin birincileri 10 bin lira, “Deneysel” kategorisinin birincisi ise 5 bin liralık para ödülünün sahibi olacak. Lise kategorisinin birincisi beş bin liralık ödülün yanı sıra İstanbul Sinema Evi (İSE) eğitimi ödülüne de sahip olacak. Ayrıca Kısa Film Yapım Desteği Ödülü’nü kazanan senaryoya İstanbul Sinema Evi tarafından 20 bin liralık destek sağlanacak. Festival etkinlikleri Bağlarbaşı Kültür Merkezi, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi ve Akademi Beyoğlu’nda gerçekleştirilecek.

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