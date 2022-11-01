Hayat Kısalar Sultanbeylide yarışacak
KÜLTÜR SANAT

Kısalar Sultanbeyli’de yarışacak

Kısa film türünün gelişmesine destek olmak ve yapımları seyirciyle buluşturmayı amaçlayan Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışmasına başvurular sürüyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Kısalar Sultanbeyli’de yarışacak
Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışmasına başvurular sürüyor.

Kısa film türünün gelişmesine destek olmak ve yapımları seyirciyle buluşturmayı amaçlayan Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışmasına başvurular sürüyor. 15-18 Aralık’ta ikinci kez seyircisiyle buluşacak olan Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması, bu yıl yönetmen Metin Erksan onuruna yapılacak. Seçilecek 5 kısa filmin sinemaseverlerin beğenisine sunulacağı yarışmanın etkinliklerinde Türk sinemasının önemli isimleri sinemaya dair tecrübelerini paylaşacak. Başvurular 11 Kasım’da sona erecek.

Festivallerin kimyasını bozdular: Devletten aldıkları desteklerle film çekenler siyasi şovlar yapıyor
HAYAT
Festivallerin kimyasını bozdular: Devletten aldıkları desteklerle film çekenler siyasi şovlar yapıyor
İki bin metre derinlikten çıktı

İki bin metre derinlikten çıktı

​Bir ilimizden müjde geldi: Çalışmalar hızla devam edecek.
Tahıl koridoru diplomasisi

Tahıl koridoru diplomasisi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü.
İçişleri Bakanı Soyludan Kılıçdaroğluna: İspat etmezsen namertsin

​Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Teşkilatı harekete geçti

​Putin'den yeni gaz merkezi açıklaması.

​Valilik detayları duyurdu.

​Ukrayna'dan Türkiye vurgulu tahıl koridoru açıklaması.

Lütfen biraz yaratıcı olun

​Zeytin toplarken ağaçtan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

​Bakan Hulusi Akar, Rus mevkidaşı ile tahıl sevkiyatını görüştü.

​Mahir Ünal istifa etti: AK Parti Grup Başkanvekili görevine getirilen isim belli oldu.

Ömer Çelik'ten TSK'ya kimyasal silah iftirasıyla ilgili açıklama.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.