Kısalar Sultanbeyli’de yarışacak

Ekonomi

Togg fark atıyor: Araçtan ev yönetilebilecek

Türkiye’nin otomobili Togg, teknolojisiyle rakiplerine parmak ısırtıyor. Çok noktalı kamera sistemlerinden otonom sürüşe kadar birçok özelliği bulunan Togg, internet bağlantısı ile fabrikadan güncellemeleri otomatik alabilecek. Ön konsolda bulunan bir gözle sürücü takip edilerek güvenlik önlemleri otomatik olarak devreye girecek.