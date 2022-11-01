Kısalar Sultanbeyli’de yarışacak

Kısa film türünün gelişmesine destek olmak ve yapımları seyirciyle buluşturmayı amaçlayan Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışmasına başvurular sürüyor. 15-18 Aralık’ta ikinci kez seyircisiyle buluşacak olan Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması, bu yıl yönetmen Metin Erksan onuruna yapılacak. Seçilecek 5 kısa filmin sinemaseverlerin beğenisine sunulacağı yarışmanın etkinliklerinde Türk sinemasının önemli isimleri sinemaya dair tecrübelerini paylaşacak. Başvurular 11 Kasım’da sona erecek.