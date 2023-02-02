Kitap kurtlarının kulübü: GZT ve Ketebe Yayınları'nın kurduğu 'GZT Kitap Kulübü' birinci yaşını doldurdu

Dijital haberciliğe farklı bir bakış açısı sunan GZT ve kaliteli yayınlarıyla dikkatleri üzerine çeken Ketebe Yayınları’nın geçen sene hayata geçirdiği “GZT Kitap Kulübü” birinci yaşını doldurdu. Kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak ve kolektif bir okuma serüveni sunmak amacıyla çıkılan yolda, bir yıl içinde toplam 13 kitap okundu. Kulübün ilk okuduğu kitap, Cengiz Aytmatov’un Cemile’si oldu. Önceki akşam 2023 yılının ilk kitabını değerlendirmek için Kırmızı Kütüphane’de buluşan ekip, ilk yaş günü anısına pasta kesti.

İstanbul, Adana ve İzmir’den yaklaşık 500 kişiye ulaşan kulübe üyelik, GZT ve Ketebe’nin Instagram adresindeki öne çıkanlardan “Kitap Kulübü” içinde yer alan form üzerinden gerçekleşiyor. Sevdiğiniz yazar, beğendiğiniz tür ve yaşadığınız şehir gibi soruların olduğu başvuru formunu doldurarak Kulübe üye olabilmek mümkün. Şehir dışı katılımcılar için çevrimiçi toplantıya katılma imkanı da var. Her ay başı etkinlik tarihi ve konuşulacak kitap belirleniyor, fakat bazı ayın eserlerini okurlar anketle belirleyebiliyor. Üyeler, seçilen kitabı kendilerine tanımlanan yüzde 45 indirimli ketebe.com kuponuyla ediniyor. Belirlenen kitabın ayın 20’sine kadar okunması gerekiyor. Formu dolduran 40 üye ise Kırmızı Kütüphane’deki yüz yüze buluşmaya davet ediliyor.

OKUMA KULÜPLERİNE HASRET KALMIŞTIK

Önceki gün akşam buluşan üyeler, kitabın editörü Hacer Selçuk’un da katılımıyla 13. kitabın analizini yaptı. Kemal Tahir’in Esir Şehrin İnsanları üzerine konuşan katılımcılar, kitabın kendilerince ilgi çeken yönlerini tartıştı. Okurlar eserde dikkatlerini çeken noktaları, yazara ilişkin bilinmeyenleri, dönemin kıyaslamasını da yaptı. Moderatörün sorularıyla katılımcılar da programa dahil edilerek kitabın farklı bir boyutla ele alınması sağlandı.

Bir yıldır düzenli olarak GZT Kitap Kulübü’nü takip ettiğini söyleyen Duhan Kaygısız “Çevremde kitap okuyan ve okuduğumu konuşacağım insan yok. Uzun zamandır böyle bir okuma kulübünün hasretini çekiyordum. GZT’nin bu fırsatını değerlendirerek her ay Kırmızı Kütüphane’ye geliyorum. Yeni insanlar tanıma fırsatı buluyorum. Okuduğum kitaplarla yazarlar hakkında da çok farklı fikirler edinebiliyor, okuduğum kitapları daha iyi tahlil ediyorum. Sevdiğim sıcak ve samimi bir ortamı var. Herkesi bekleriz” diyerek duygularını anlattı.

FARKLI ŞEHİRLER DE GEZİLECEK

GZT Kitap Kulübü, önümüzdeki buluşmalarda üyelerini yazarlarla, farklı şehirlerde buluşturmayı hedefliyor. Proje kapsamında bugüne kadar Cemile, Mehmet’i Sakatlayan Serçe Parmağı, Ada, Yaşamak Hatırlamaktır, Başka Zaman Kütüphaneleri, İki Dünyanın Ustası, Yolculuğa Övgü, Yüzbaşının Kızı, Uzakların Saldırısı, Obasan, Ölü Ordunun Generali, Büyük Irmaklardan Bile, Esir Şehrin İnsanları kitapları okundu.



