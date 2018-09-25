Hayat Komadaki kadın sadece kızının sesine tepki veriyor
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Komadaki kadın sadece kızının sesine tepki veriyor

Bursa’da uyurken kalbi duran ve yapılan müdahalelerle hayata geri döndürülen 116 gündür komada duran Bölge Adliye Mahkemesi hakimi Esra Sarıkaya Konaş’ın (40) sadece 20 aylık olan kızının sesine tepki verdiği ortaya çıktı.

Haber Merkezi IHA
Kalbi durduktan sonra bir daha gözlerini açamayan Konaş’ın sadece 20 aylık kızı Ela Konaş’ın sesine tepki verdiği öğrenildi.
Kalbi durduktan sonra bir daha gözlerini açamayan Konaş’ın sadece 20 aylık kızı Ela Konaş’ın sesine tepki verdiği öğrenildi.

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi’nde hakimlik yapan Esra Sarıkaya Konuş’un kalbi Temmuz ayında uyurken durdu. Sabah eşinin hareketsiz yattığını gören Egemen Konaş 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri kalbi duran Esra Sarıkaya Konaş’ı suni teneffüsle hayata döndürerek hastaneye kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan ve beynine bir süre kan gitmeyen Esra Konaş komaya girdi. Yoğun bakıma kaldırılan hakim Konaş 116 gündür yaşam savaşı veriyor. Kalbi durduktan sonra bir daha gözlerini açamayan Konaş’ın sadece 20 aylık kızı Ela Konaş’ın sesine tepki verdiği öğrenildi.

Kızının sesini duyunca vücudunu hareket ettirmeye çalışıyor

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tedavisi devam eden Esra Sarıkaya Konaş’ın durumunun ağır ve tek tedavisinin kök hücre olduğu öğrenildi. Konaş’ın ailesi, kök hücre tedavisinin hem pahalı olması hem de sağlık bakanlığından izin alınması gerektiği için yetkililerden destek bekliyor. Komada kaldığı süre zarfında eşinin söylediklerine parmağını oynatarak tepki veren Esra Sarıkaya Konaş’ın 20 aylık kızı Ela’nın sesini duyunca ise başını kaldırmaya ve vücudunu hareket ettirmeye çalıştığı öğrenildi.

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