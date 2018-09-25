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Mustafa Topaloğlu'nun oğlundan açıklama: Bilinci açık

Kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu'nun oğlu Çağlayan Topaloğlu sosyal medyadan yayınladığı açıklamada, "Yapılan muayene sonucunda bir damarın tıkalı olduğu teşhisiyle damara stent takılmıştır. Bilinci açık olan babamız, şu anda yoğun bakım ünitesinde müşahede altında tutulmaktadır" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çağlayan Topaloğlu, sosyal medya hesabından babası Mustafa Topaloğlu'nun sağlık durumu ile ilgili açıklamada bulundu.
Çağlayan Topaloğlu, sosyal medya hesabından babası Mustafa Topaloğlu'nun sağlık durumu ile ilgili açıklamada bulundu.

Ünlü türkücü Mustafa Topaloğlu, bu sabah kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. İstanbul'da bir hastanede tedavi gören 61 yaşındaki Topaloğlu'nun oğlu Çağlayan Topaloğlu sosyal medyadan bir açıklama yayınladı. Çağlayan Topaloğlu şu sözleri dile getirdi:

"İlk ağızdan açıklama yapmak istiyorum. Kıymetli babam Mustafa Topaloğlu'nun bu sabaha karşı yaşadığı gögüs ağrısı şikayetiyle hastanaye getirdik. Yapılan muayene sonucunda bir damarın tıkalı olduğu teşhisiyle damara stent takılmıştır. Bilinci açık olan babamız, şu anda yoğun bakım ünitesinde müşahede altında tutulmaktadır. Herhangi bir aksilik yaşanmaması durumunda yarın taburcu edilmesi planlanmaktadır. Merak edip arayan herkese teşekkür ederiz."

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