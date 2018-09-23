Hayat Latin Amerikada Türk isimleri furyası
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Latin Amerika'da Türk isimleri furyası

Latin Amerika’da Türk dizilerinin gösterdiği başarı, Türk isimleri furyası başlattı. Başta Şili ve Peru olmak üzere Latin Amerika ülkelerinde, çok sayıda yeni doğan bebeğe Türk isimleri verildi. Yeni doğan çocuklara Selim, Onur, Elif isimleri verilirken en çok Fatmagül ismi kullanıldı.

Haber Merkezi IHA
Orta Amerika ülkelerinde de Türkçe isimlere rastlanmaya başlandı.
Orta Amerika ülkelerinde de Türkçe isimlere rastlanmaya başlandı.

Latin Amerika’da Türk dizilerinin yayınlanmasının ardından Türk isimleri popüler oldu. Şili’de son 3 yılda yeni doğan toplam 12 bin 22 kız çocuğuna Sofya, 12 bin 212 erkek çocuğuna Augustin ismi verilirken, aynı dönemde 192 kız çocuğuna Fatmagül, 163 kız çocuğuna Elif ismi koyuldu. Yine aynı dönemde 203 erkek çocuğuna Onur, 102 erkek çocuğuna Selim ismi verildi.

En çok Fatmagül ismi verildi

Peru’da ise kız çocuklarına Fatmagül isminin konulmasında patlama yaşandı. Sadece 2017 yılı içinde ülkede 200’ün üzerinde kız çocuğuna Fatmagül isminin verildiği öğrenildi.

Şili ve Peru’nun dışında Kolombiya ve Venezuela’da Arap nüfus, Brezilya’da yaşayan Lübnan asıllı nüfus, Arjantin’de yaşayan Osmanlı torunları, aynı şekilde Meksika başta olmak üzere Orta Amerika ülkelerinde de Türkçe isimlere rastlanmaya başlandı.

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