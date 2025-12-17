Konya’da Uluslararası Gençlik Diplomasisi buluşması: IUCG Konferansı düzenleniyor

Gençlik konferansları ve diplomasi simülasyonları, lise çağındaki öğrencilerin küresel sorunlara farklı perspektiflerden bakabilmesini sağlayan önemli eğitim platformları arasında yer alıyor. Bu kapsamda Konya’da hayata geçirilecek olan IUCG (International United Cities and Governments) Konferansı, genç delegelere şehirler ve yerel yönetimler ekseninde uluslararası diplomasi deneyimi sunmayı hedefliyor.

Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin uzun yıllardır başarıyla yürüttüğü MSR MUN, MSR Debate ve MSR Münazara gibi nitelikli organizasyonların devamı niteliğinde olan IUCG Konferansı, bu yıl uluslararası ölçekte gerçekleştirilecek. Konferans kapsamında dünyanın farklı ülkelerinden ve Türkiye’nin dört bir yanından yaklaşık 200 delege Konya’da ağırlanacak.

IUCG, yapısal olarak bir Model United Nations (MUN) simülasyonu olmakla birlikte, klasik MUN prosedürlerinden ayrışarak United Cities and Local Governments (UCLG – Dünya Belediyeler Birliği) prosedürünü esas alıyor. Dünya genelinde 140’tan fazla ülkeyi ve 240 bini aşkın belediyeyi kapsayan UCLG’nin başkanlığını Konya Büyükşehir Belediye Başkanı yürütürken; IUCG, bu uluslararası yapının gençlik düzeyinde gerçekleştirilen bir simülasyon çalışması olma özelliği taşıyor.

Dört gün sürecek konferans boyunca delegeler, farklı şehir ve belediyeleri temsil ederek kentsel sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirecek. Programın ilk iki gününde komite çalışmaları yürütülerek sonuç belgeleri hazırlanacak; üçüncü gün komiteler bölgesel oturumlara ayrılarak sunumlarını oluşturacak. Son gün ise tüm delegeler World Council (Dünya Konseyi) çatısı altında bir araya gelecek ve alınan kararlar dijital oylama sistemiyle delegelerin oyuna sunulacak.

Konferans süreci, akademik içeriği kadar organizasyon yapısıyla da profesyonel bir şekilde planlandı. Delegeler konferans süresince Konya’da konaklayacak, oturumlar konaklama yapılan otelde gerçekleştirilecek. Ayrıca Konya’nın kültürünü ve misafirperverliğini yansıtmak amacıyla sosyal etkinlikler ve gala yemeği düzenlenecek.

IUCG’nin akademik ve organizasyon ekipleri, sürecin nitelikli ve verimli ilerlemesi için yoğun bir hazırlık yürütüyor. Delege başvuruları kapsamında adaylara çevrim içi mülakatlar yapılacak; böylece akademik seviye ve katılımcı profili titizlikle belirlenecek.



