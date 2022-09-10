Hayat Köpeğin saldırısıyla ölümden dönen şarkıcı Tuğba Altıntop Hata bende hayvanın suçu yok
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Köpeğin saldırısıyla ölümden dönen şarkıcı Tuğba Altıntop: Hata bende hayvanın suçu yok

Uğradığı köpek saldırısı sonucu yüzüne 50'den fazla dikiş atılan ünlü şarkıcı Tuğba Altıntop, “Hayvanın suçu günahı yok, ben onun alanına girdim” diyerek bu olayın hayvan sevgisini etkilemediğini ifade etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Köpeğin saldırısıyla ölümden dönen şarkıcı Tuğba Altıntop: Hata bende hayvanın suçu yok
Tuğba Altıntop

Rafet El Roman’ın eski eşi manken Tuğba Altıntop, tatil için gittiği İstanbul-Şile’de adeta dehşeti yaşamış, arkadaşının “Akita” cinsi köpeğinin saldırısına uğramıştı. Hemen hastaneye kaydırılan ve yüzüne 50’den fazla dikiş atılan Altıntop, “Arkadaşımın köpeği yerde yatıyordu. Yanına gittim, sevdim okşadım. Eğilip yüzünü öpmek istedim. Bir anda yüzüme saldırdı. Kimse müdahale edemeden bıraktı, kenara çekildi. Olay 10 saniye içinde olup bitti. Yüzümün sol tarafı parçalandı. Hemen hastaneye gittik. Doktorlar yapabileceklerini yaptı ama ‘İz kalma ihtimali var’ dediler. Daha sonra deri nakli ya da hücre nakli yapılabileceğini söylediler” dedi.

“Şikâyetçi değilim”

Köpeğin sahibi olan arkadaşından şikâyetçi olmadığını dile getiren Tuğba Altıntop, “Şikâyetçi değilim, zaten ilgileniyor her şeyle. ‘Akita’ cinsi köpekler böyle saldırgan olabiliyor. Benim de daha önce bahçeli evimde ‘Macar Rottweiler’ köpeğim vardı. Ama hiç böyle bir şey yaşamadık. Şimdi sitede oturduğum için ‘Pomeranian Spitz’ cinsi bir köpek besliyorum.” diye konuştu.

“Hata bendeydi, onun özgürlük alanına girdim”

Saldırının hayvan sevgisini etkilemediğini, ancak kendine ders çıkardığını söyleyen Altıntop, “Bu vahim saldırı hayvanlara olan sevgimi etkilemedi ama bana ders oldu. Hata bendeydi, onun özgürlük alanına girdim. Hayvanın suçu günahı yok. Yanağını niye öpüyorum ki? Bugün benim ölüm haberimi de yazabilirdiniz, ben kaşındım. Hayvanları hep seveceğim ama artık karakterini bilmediğim, tanımadığım hayvanlara daha temkinli yaklaşacağım.” şeklinde konuştu.

'Hayvanları suçlayacağımıza kendi davranışlarımıza bakmak zorundayız'

Öte yandan Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği (HAÇİKO) Başkanı Ömür Gedik de, Tuğba Altıntop’un yaşadığı saldırı sonrası bir açıklama yaptı.

Altıntop, hayvanlara nasıl yaklaşılması gerektiği konusunda eğitim vereceklerini belirterek “Tuğba’nın hayvansever olduğunu biliyordum, büyük geçmiş olsun. Vicdanlı, merhametli bir açıklama yapmış. Hep hayvanları suçlayacağımıza kendi davranışlarımıza bakmak zorundayız. Bu konuda biz dernek olarak bir çalışma yürütüyoruz. Okullarda hayvanlara nasıl yaklaşılması, nasıl iletişim kurulması gerektiğiyle ilgili seminerler vereceğiz.” dedi.

Ünlü şarkıcı köpek saldırısına uğradı: Yüzüne dikişler atıldı
FOTOĞRAF 10
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Yüzünden yaralanan Altıntop'a dikiş atıldı.
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Şarkıcı Tuğba Altıntop dün akşam arkadaşlarıyla gittiği Şile'de bir köpeğin saldırısına uğradı.
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1996 yılında Miss Turkey güzeli de seçilen Tuğba Altıntop köpek saldırısında yüzünden yaralandı.
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Altıntop'un yüzüne dikiş atıldı.
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Öte yandan Tuğba Altıntop, sokak köpeklerin toplatılmasına karşı olan ünlülerden biri olarak biliniyor.<br><br>Altıntop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla başıboş sokak köpeği tehlikesini reddediyordu.
Ünlü şarkıcı köpek saldırısına uğradı: Yüzüne dikişler atıldı
Şarkıcı Tuğba Altıntop arkadaşlarıyla gittiği Şile'de bir köpeğin saldırısına uğradı. Yüzünden yaralanan Altıntop'a dikiş atıldı. İşte o görüntüler...


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