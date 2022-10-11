Korkut Ata çocuklarla buluşuyor

Oğuz Türklerinden yaşam, inanç, düşünce, sosyal hayat, savaş, doğa gibi bilgileri hikâyeler aracılığıyla aktaran Korkut Ata’nın (Dede Korkut) sesi, bugünlerde 138 yıllık Garibaldi binasından yükseliyor. Uzun zamandır sanat ve kültür etkinliklerinin yapıldığı bina, Beyoğlu Kültür Yolu kapsamında ücretsiz etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Oyuncu ve yazar Mim Kemal Öke’nin tek kişilik oyunu “Korkut Ata Hikâyeleri” Dede Korkut’un 7. yüzyıldan günümüze kadar anlatılagelen efsanelerini çocuklarla buluşturuyor.

Bugüne kadar beş kez izleyiciyle buluşan, her hafta sonu ücretsiz sergilenen oyun, çocuklar kadar onları temsile getiren büyüklerin de ilgisini çekiyor. Temsil saatine yakın uzun kuyrukların oluştuğu Garibaldi’de, çocuklar pür dikkat oyunu sahneleyen Öke’yi dinliyor, kılıç çekilen sahnede ürperiyor, türkülere eşlik ediyor. Türkü demişken, oyuna Türklerin geleneksel çalgılarından kopuz ve çeşitli Türk nağmeleri de eşlik ediyor. Kah “Sevdim Seni Mabuduma” ilahisi kah “Yaralı Ceylan” türküsüyle anlatım pekiştiriliyor.

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DAHA ÖNCE DE OYNAMIŞTI

Oyunu pandemiden önce birkaç kez küçük bir gruba sunan Mim Kemal Öke, pandeminin ardından ilk kez geniş bir topluluğa sahnelediği oyununu “Hep Dede Korkut’u oynamak istemiştim. İlk kez Mim Sanat’a gelen ortaokul ve lise öğrencilerine oynadım. Pandemide bitirdik. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali’nin fragmanında iki kez Korkut Ata’yı oynadım. Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Ak Bilge’yi yani obanın Dede Korkut’un oynadım. Bakan yardımcımız Ahmet Misbah Demircan, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali dolayısıyla bir şey yapalım dedi. Dede Korkut’u yapalım dedim ve bugünkü haliyle sahneliyoruz” sözlerle anlatıyor.

Hikâyelerin her hafta değiştiğini, fakat verilen özün aynı olduğunu söyleyen Öke, “Aynı hikâyaleri anlatmaktan ben sıkılıyorum” dedi. Çocukların oyundan hoşnut olduğunu ifade eden oyuncu, “Siz bunu anons edip, Mim Kemal Öke Korkut Ata’yı sahneliyor, dediğiniz andan itibaren büyükler, liseliler, üniversiteliler de geliyor. Bazen ilkokul öğrencileri ağırlıkta oluyor, bazen karışık gruplar oluyor. Yediden yetmişe herkesi kucaklayacak şekilde bir anlatım yapmaya çalışıyorum” diye konuştu.

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KOPUZLA HER HAFTA FARKLI BİR HİKÂYE

Hem Dede Korkut’u hem de torununu canlandıran Öke’ye, Türklerin geleneksel çalgısı kopuz eşlik ediyor. Türk nağmelerinin eşlik ettiği oyunla anlatmak istediklerini ise şu sözlerle özetliyor: “Burada Dede Korkut’un kendi hikâyesini anlatıyoruz. Nasıl Dede Korkut olmuş? Dede Korkut oluyorum hem de dedem Korkut’u anlatıyorum. Bu serüvende, dört unsur olan toprak, ateş, su ve havayı işliyor; nebat, hayvanat ve insanı tanıtıyoruz. Tanıttıktan sonra da ‘Sen tüm bunları öğrendin artık Dede Korkut’sun, hayatına böyle devam et’ diyoruz.”

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