Korona günlerinde sanatseverlere 'Leyla Gencer: La Diva Turca' sürprizi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), yapımcılığını üstlendiği Leyla Gencer: La Diva Turca belgeselini dijital platformlar üzerinden ücretsiz olarak erişime açıyor. Küresel koronavirüs salgını sebebiyle eve kapanan sanatseverler, 20. yüzyılın en önemli opera sanatçıları arasında gösterilen Leyla Gencer’in yaşam öyküsünü anlatan belgeseli bugünden itibaren İKSV’nin YouTube kanalı üzerinden izleyebilecek.

Leyla Gencer’i, kendisiyle tanışma ve çalışma fırsatı bulmuş sanatçılarla yapılan söyleşilerle daha yakından tanıma fırsatı sunan Leyla Gencer: La Diva Turca başlıklı belgeselin yapımcılığını, Leyla Gencer Arşivi’ni de bünyesinde bulunduran İKSV, yönetmenliğini ise Selçuk Metin üstleniyor. Belgeselin metni ve senaryosunda Zeynep Oral’ın imzası bulunuyor. Halit Ergenç’in sesiyle güçlenen yapıma katkıda bulunan diğer sanatçılar ise Selçuk Yöntem, Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür.

Çekimleri dünya şehirlerinde yapıldı

Çekimleri 2018 boyunca Milano, Roma, Napoli ve İstanbul’da yapılan belgesel için kamera karşısına geçen isimler arasında yazar Franca Cella, La Scala Tiyatrosu Akademisi Kurucusu Carlo Fontana, San Carlo Operası Yöneticisi Rossana Purchia, Sferisto Operası Sanat Yönetmeni ve Gencer’in uzun yıllar operalarında birlikte çalıştığı dekoratörü Pier Luigi Pizzi, Leyla Gencer Şan Yarışmalarına katılan 2006 finalisti, soprano Simge Büyükedes ile 2006 birincisi, soprano Nino Machaidze, 2008 finalisti mezzosoprano Asude Karayavuz, Borusan Sanat Genel Müdürü Ahmet Erenli, İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, MSGSÜ Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Rejisör Yekta Kara, La Scala Tiyatrosu Akademisi Müzik Departmanı Yöneticisi Daniele Borniquez bulunuyor.

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Leyla Gencer: La Diva Turca belgeseli, 2019’un Ocak ayında Cinemaximum City’s Nişantaşı’nda yapılan özel bir gösterimle ilk defa seyirciyle buluşmuş; ardından 38. İstanbul Film Festivali’nde prömiyerini yapmıştı.

İzlemek için tıklayabilirsiniz: Leyla Gencer: La Diva Turca

Leyla Gencer kimdir?

20. yüzyıl opera dünyasına damgasını vuran Leyla Gencer İstanbul’da doğdu. İstanbul Belediye Konservatuvarı’nda başladığı şan eğitimine İtalyan soprano Giannina Arangi-Lombardi ve Apollo Granforte ile devam etti. 1950’de Ankara Devlet Operası sahnesinde Mascagni’nin Cavalleria Rusticana’sında Santuzza rolünü yorumladıktan sonra kısa sürede yurtiçinde tanınan bir opera sanatçısı oldu; birçok önemli devlet etkinliğine soprano olarak davet edildi. Gencer'in İtalya sahnelerine adım atması Napoli'deki San Carlo Tiyatrosu'nda yine Santuzza rolüyle oldu.

1957-1980 yılları arasında, operanın mabedi sayılan La Scala Tiyatrosu’nun primadonnası olan Leyla Gencer, Vittorio Gui, Tullio Serafin, Gianandrea Gavazzeni ve Riccardo Muti gibi seçkin İtalyan şeflerle çalıştı. Donizetti’nin unutulmuş operalarını yeniden gün yüzüne çıkarıp başarılı bir şekilde yorumlayarak “Donizetti Rönesansı”nın gelişmesine büyük katkıda bulundu. Geniş repertuvarı, lirik sopranodan dramatik koloratüre uzanan bir yelpazede 72 rolü kapsayan Leyla Gencer, 1985’te opera sahnelerine veda etti. 1992 yılına dek konser ve resitallerine devam eden soprano, daha sonra kendini genç sanatçıların yetişmesine adadı. Gencer, 2008 yılındaki vefatına kadar La Scala Tiyatrosu’nda opera sanatçıları için kurulan akademinin sanat yönetmenliğini sürdürdü ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın mütevelliler kurulu başkanlığını üstlendi. Leyla Gencer, 10 Mayıs 2008 tarihinde Milano’daki evinde vefat etti.

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HAYAT Korona günlerinde ev ortamında kültür sanat etkinlikleri: İster müze gez ister konserleri izle

FOTOĞRAF 7 Sanat tarihinin en tanınmış ve etkili sanatçılarından biri olan Vincent van Gogh’un 200’den fazla tablosunu ve 500’den fazla çizimini bu sitede yakından inceleyebilirsiniz. Kumbaracı50, ertelenen tiyatro oyunlarının yerine hafta içi her gün saat 20.30 ile 22.00 saatleri arasında YouTube kanalı üzerinden “Kapı açık kalmış” adlı canlı yayınlar gerçekleştireceğini duyurdu. Yayınlarda; tiyatro üzerine sohbetler, oyun okumaları, soru cevap köşesi gibi etkinlikler gerçekleştirilmesi planlanıyor. Granada’da bulunan ve İslam mimarisinin en güzel örneklerinden biri olan El Hamra Sarayı’nı internet sayfasından ziyaret edebilirsiniz. New York Metropolitan Operası da her gün geçmiş performanslarından birini yayınlama kararı aldı. 16 Mart tarihinde paylaşılan uygulama ile her akşam saat 19.30’da yayın gerçekleştiriliyor. The Met 360 Metropolitan Museum of Art, yayınladığı video seriis ile izleyicilerini görsel bir tura çıkarıyor. Dünyanın en önemli belgesel festivallerinden Amsterdam Belgesel Film Festivali (IDFA) festival tarihinden 300 filmi ücretsiz erişime açtı. IDFA’nın erişime açtığı çevrimiçi platformdan izlenebilecek filmler arasında Türkiye yapımı iki belgesel de bulunuyor: İki Dil Bir Bavul (2008) ve Son Mevsim: Şavaklar (Demsala Dawi: Sewaxan, 2008). Türkiye’nn farklı coğrafyalarındaki müzeleri ekrana getiren TRT2’nin ‘Müzelerin Yıldızları’ programının her bölümü farklı bir zenginliği gözler önüne getiryor.tr. Korona günlerinde ev ortamında kültür sanat etkinlikleri: İster müze gez ister konserleri izle Koronavirüs sebebi ile kültür sanat etkinlikleri birer birer iptal edildi. Vizyona girecek filmler ertelendi. Setlerde çekimlere ara verildi. Sosyal izolasyon için gerekli tedbirler de bir yandan alınmaya devam ediyor. Virüsten korunmak adına kendimizi eve kapattığımız bugünlerde yapabileceğimiz eğlenceli aktiviteler yok değil. Mesela dünyanın birçok noktasındaki müzeyi evinizden ayrılmadan ziyaret edebilirsiniz. Google Arts ve Culture, dünyanın dört bir yanındaki en ünlü müzelerin sanal turlarını ve çevrimiçi sergilerini size ulaştırıyor. Böylelikle dünya çapında 500'den fazla müze ve galeriyi çevrimiçi olarak gezmeniz mümkün. Ayrıca online konserler ile gününüzü keyifli hale getirip erişime açık olan kütüphane ve dergiler ile dolu dolu vakit geçirebilirsiniz. Biz de sizler için evden çıkmadan yapabileceğiniz bazı etkinlikleri derledik. Hazırsanız haydi başlayalım.

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