Koru, restore etme!

Her şehrin sembol bir yapısı vardır. Bu bazen cami, türbe, saray, bazen de Heidelberg’de olduğu gibi bir ‘harabe’dir. Kimilerinin kale, kimilerinin saray olarak adlandırdıkları bu harabe aslında 13. yüzyıldan itibaren dönem dönem inşa edilen Heidelberg Kalesi ve Sarayları’nın bakiyesi. Onu ikon yapansa şehre hakim bir tepede göz alabildiğince uzanan ormanın yeşiline meydan okuyan kırmızı cüssesi kadar, yüzyıllar sonra isminin başına eklenen ‘romantik’ sıfatı.

