Hayat Krallar kentine yeni bakış
KÜLTÜR SANAT

Krallar kentine yeni bakış

Tarihi M.Ö. 162 yılına uzanan Adıyaman’daki Kommagene Krallığı’na ilişkin yeni kazı ve araştırmalara ait detaylar “Fırat Kıyısında Tanrı Krallar” kitabında toplandı. Yerli ve yabancı arkeologlar tarafından hazırlanan 22 makale kentin siyasi, sosyal ve kültürel tarihine odaklanıyor.

Seray Şahinler Demir Yeni Şafak
Nemrut dağında bulunan Kommagene Krallığı'na ait 50 metre yüksekliğinde, 150 metre çapında tümülüs ve heykeller.
Nemrut dağında bulunan Kommagene Krallığı'na ait 50 metre yüksekliğinde, 150 metre çapında tümülüs ve heykeller.

1987 yılında UNESCO Listesi’ne “İnsanlık Kültür Mirası” olarak kaydedilen Nemrut Dağı, bugün turizmin en önemli durakları arasında. Geçmişi M.Ö. 162 yılına kadar uzanan, dünya tarihinin gözde noktalarından olan Adıyaman’daki Kommagene kazıları da uzun yıllardır titizlikle sürdürülüyor.

Anadolu medeniyetlerinden Kommagene Krallığı’na ilişkin bugüne kadar ortaya çıkarılmış bilgi ve belgeyle günümüzde baraj suları altında kalan pek çok eser ve önemli detay “Fırat Kıyısında Tanrı Krallar” adlı kitapta buluştu. Aygaz’ın desteğiyle Arkeoloji ve Sanat Yayınları tarafından yayına hazırlanan kitapta M.Ö 162-M.S. 72 yılları arasında Fırat’ın batı yakasındaki Roma İmparatorluğu ve Part Krallığı arasında hüküm süren Kommagene Krallığı’na ilişkin yeni kazı ve araştırmalar üzerine hazırlanmış 22 makale ve dokümanlar yer alıyor.

DÖNEM DÖNEM İNCELİYOR

Editörlüğünü Jörg Wagner, Türkçe editörlüğünü Özgür Yılmaz üstlendiği kitap Harald Hauptmann’ın Kommagene’de ilk neolitik dönem kültsel betimlemeler ile başlıyor ve Büyük İskender döneminden önceki Neolitik ve Kalkolitik çağdaki Kommagene’ye, krallığın Geç Hellenistik dönemdeki tarihine Kommagene kralları ve kral kültü, yazıtları, krallıklar dönemindeki politika ve günlük yaşantılara dair önemli ipuçlarını içeriyor. Bunlar arasında son 50 yılda yapılan arkeolojik ve epigrafik araştırmaları, Aniokhos’un kral kültü ve Hellenistik Dönem’de bölgedeki dini değişimi yansıtan detaylar, I.Antiohos ile oğlunun yapı politikası, Nemrut’un atalarının soy dizisi olarak sıralanışı gibi konular ele alınıyor. Kitapta yer alan makalelerde sadece arkeolojik kazı ve buluntulara değil aynı zamanda bölgenin sosyokültürel yapısına dair detaylara da rastlamak mümkün.

REKLAM

Dieter Metzler, Kommagene Krallığı’nın Batı’nın gözünde genel olarak Hellen kültürünün Doğu tabyası olarak kabul edildiğini ancak kralların kendilenin Makedon ardılı göstermeleri gerekçesiyle Pers gelenekelerine işaret ettiğini söylüyor. Kitapta Kommagene’nin yanı sıra Göbeklitepe, Nevali Çori, Zeugma gibi bölgeyi içine alan önemli kentler hakkında da bilgiler yer alıyor. Bu kapsamlı kitap hem arkeoloji hem tarih meraklıları için yeni pencereler açacak nitelikte.

  • Keşif zamanı
  • Kitapta yer alan makalelerde Levent Zoroğlu Kommagene’nin başkentindeki arkeolojik kazılara aşama aşama ışık tutuyor. Krallığın başkent Samsata Höyüğü’ne odaklanan yazar, kazı tarihi, kent suru, su şebekesi, aşağı kent kazıları, Akropolis ve Kral Sarayı, freskler ve mozaikler gibi bölümlerle birlikte Kommagene’nin her köşesine tur yapmamızı sağlıyor.

Afrodisyas'ta hedef 300 bin ziyaretçi
HAYAT
Afrodisyas'ta hedef 300 bin ziyaretçi
Bu karar terörü meşrulaştırır

Bu karar terörü meşrulaştırır

​AYM'nin kararını kınayan akademisyenler, Yeni Şafak'a konuştu.
İngiliz üssü de vakıf malı!

İngiliz üssü de vakıf malı!

​Rum bölgesindeki vakıf malları için harekete geçildi.
Zıvanadan çıktı

Zıvanadan çıktı

Mustafa İslamoğlu'nun Hazreti Hatice ile ilgili sözleri tepki çekti.
Ankara-Bağdat<br>hattı sağlam

Ankara-Bağdat
hattı sağlam

​Artan ilişkileri taçlandıracak yeni projenin sinyali geldi.
Suriye'de<br>barış koridoru

Suriye'de
barış koridoru

Milli Güvenlik Kurulu toplantısında önemli kararlar alındı.
Irak'ta<br>devrim gibi karar

Irak'ta
devrim gibi karar

İran'a bağlı milislerin tüm büroları kapatıldı.

Oyuna gelmeyin

Oyuna gelmeyin

Araç muayenesi yaptıracaklara uyarı geldi.

4 yaşındaki çocuk ifadeye çağrıldı

4 yaşındaki çocuk ifadeye çağrıldı

​İsrail polisine taş attığı gerekçesiyle ifade verdi.

76'ya yükseldi

76'ya yükseldi

​Pençe Harekatı'nda 4 terörist daha etkisizleştirildi.
İstanbul'da<br>yağmur sürprizi

İstanbul'da
yağmur sürprizi

​Yağmur aniden bastırınca vatandaşlar zor anlar yaşadı.
3 ayda<br>10 milyar dolar

3 ayda
10 milyar dolar

Yabancı yatırımcı tarafında geri dönüş başladı.
Trabzonspor'a ret

Trabzonspor'a ret

​CAS, 2010-2011 sezonuyla ilgili kararını verdi.
Suçüstü yakalandı

Suçüstü yakalandı

NATO hattına giren 2 hırsıza şok baskın.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.