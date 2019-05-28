Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Hayat Kültürel istihdam verileri açıklandı
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
KÜLTÜR SANAT

Kültürel istihdam verileri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılına ilişkin kültürel istihdam istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'de geçen yıl 648 bin kişi kültürel istihdam kapsamında yer aldı. Kültürel istihdamın toplam istihdam içindeki payı yüzde 2,3 olarak gerçekleşti. Bu alanda çalışanların yüzde 50'sini erkekler, yüzde 50'sini kadınlar oluşturdu.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Kültürel istihdamdakilerin yüzde 62,5'inin 30-54, yüzde 29'unun 15-29, yüzde 8,6'sının 55 ve daha yukarı yaş grubunda bulunduğu görüldü.

Tamamlanan eğitim düzeyine göre incelendiğinde, kültürel istihdamda olanların yüzde 45,5'inin lise altı eğitimli, yüzde 32,1'inin yüksek öğretim mezunu, yüzde 22,4'ünün lise ve dengi meslek okulu mezunu olduğu belirlendi.

Çoğunluk tam zamanlı çalıştı

Kültürel istihdamda olanların yüzde 59'u ücretli, maaşlı veya yevmiyeli çalışırken, yüzde 41'i işveren, kendi hesabına veya ücretsiz aile işçisi olarak faaliyet gösterdi.

Kültürel istihdamda olanların yüzde 71,3'ünün tam zamanlı, yüzde 28,7'sinin yarı zamanlı çalıştığı tespit edildi. Kişilerin haftalık ortalama normal çalışma süresi 37,7 saat olarak hesaplandı.

El sanatları çalışanlarının payı yüzde 44,6 oldu

Kültürel istihdamın yüzde 87,3'ünü kültürel meslek alanlarında, yüzde 12,7'sini diğer meslek alanlarında çalışanlar oluşturdu.

Kültürel mesleki alanlarına bakıldığında, kültürel istihdamda olanların yüzde 44,6'sının el sanatları çalışanları, yüzde 14'ünün mimar, planlamacı ve tasarımcılar olarak, yüzde 10'unun yaratıcı sanatçılar ve sahne sanatçıları olarak çalıştığı belirlendi. Kültürel istihdamın yüzde 31'ini kültürel faaliyet alanlarında, yüzde 69'unu ise diğer faaliyet alanlarında çalışanlar oluşturdu.

Kültürel faaliyet alanlarına göre "Mimarlık ve uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri"nde çalışanların toplam kültürel istihdam içindeki payı yüzde 10,5, "Yaratıcı sanatlar, gösteri sanatları ve eğlence faaliyetleri"nde çalışanların payı yüzde 6,8, "Programcılık, yayıncılık ve haber ajanslarının faaliyetleri"nde çalışanların payı yüzde 4,3 olarak belirlendi.

REKLAM

Kültürel istihdam göstergeleri, "Avrupa Birliği Kültür İstatistikleri" nihai raporuna göre önerilen metodoloji çerçevesinde Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) norm ve standartları dikkate alınarak ve Hane Halkı İşgücü Araştırması verileri kullanılarak Türkiye'de 2014 yılından bu yana hazırlanıyor.

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı
HAYAT
Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Peygamber sevgisi camilere sığmadı
HAYAT
Peygamber sevgisi camilere sığmadı

Ünlü şarkıcı düşen uçakta hayatını kaybetti
HAYAT
Ünlü şarkıcı düşen uçakta hayatını kaybetti
Kara ve hava harekatı başladı

Kara ve hava harekatı başladı

​Atak destekli operasyonda komandolar sınırdan içeri girdi.
Hakurka pençeKandile uzanabilir

Hakurk'a 'pençe'
Kandil'e uzanabilir

​Terör ve Güvenlik Uzmanı Ağar, operasyonu değerlendirdi.
Vahşetteyeni detaylar

Vahşette
yeni detaylar

​Ekipler, arama çalışmalarını yeniden başlattı.
VAR'sız <br>puan durumu

VAR'sız
puan durumu

'VAR' olmasaydı küme düşen takım değişecekti.
Pazarlık maratonu

Pazarlık maratonu

​AB'nin başkanları için süreç başladı.
Acele edin<br>dolmak üzere

Acele edin
dolmak üzere

​9 günlük bayram tatilinde büyük ilgi görecek.
S-400'ler için<br>ikinci alternatif

S-400'ler için
ikinci alternatif

​Ankara'da askeri heyet ikinci nokta için de çalışma yaptı.

Türkiye'nin<br>en büyüğü oldu

Türkiye'nin
en büyüğü oldu

2018 yılında 79 milyar liralık gelir elde etti.

Ücretsiz olacak

Ücretsiz olacak

Binali Yıldırım'dan motosikletlere köprü müjdesi.

Listeye bir çizik daha

Listeye bir çizik daha

​Turuncu kategorideki PKK'lı terörist öldürüldü.
Küme düştü

Küme düştü

​Ozan Kabak'lı Stuttgart Bundesliga'ya veda etti.
12 ay geri<br>ödemesiz 500 bin TL

12 ay geri
ödemesiz 500 bin TL

Bugün itibariyle başladı: 14 bankaya başvurulacak.
Darbeciler<br>bu ülkenin hainleridir

Darbeciler
bu ülkenin hainleridir

​27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz..
Gökova <br>4,6 ile sallandı

Gökova
4,6 ile sallandı

​Sabah saatlerinde olan deprem korkuttu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.