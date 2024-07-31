Kültürel mirası yaşatacak sanatçı aranıyor

Çanakkale merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırları içerisinde yer alan 5 bin 600 yıllık medeniyete ev sahipliği yapan Troya Savaşları'nın yaşandığı Troya Ören Yeri'nde devam eden 2024 yılı kazı çalışmalarında Troya Savaşı'nın izleri aranıyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Troya Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, "Son Tunç Çağı bir giriş ve kent meydanı gibi bir alanı kazıyoruz. Hiç kuşkusuz burada önemli sürpriz buluntulara önümüzdeki haftalarda rastlayacağız. Buradaki ana amacımızdan bir tanesi son Tunç Çağı ve Homeros Troya'sına ait ve belki de Troya Savaşı'na ait arkeolojik verilere ulaşmak" dedi.