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Hayat

Kültürel mirası yaşatacak sanatçı aranıyor

Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, İyilik İçin Sanat Derneği iş birliğiyle yürüttüğü “Kültürel Nesnelerin Sürdürülebilirliği” projesi için ikinci dönem çağrısına çıktı.

04:00 - 31/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 02:23 - 31/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Proje, Anadolu’nun zengin kültürel mirasını ve müzenin misyonunu benimseyen, yaratıcı ve yenilikçi bir bakış açısına sahip, işlerinde tutarlılık ve özgünlük gösteren sanatçılara yönelik bir fırsat sunacak. Program kapsamında seçilecek bir sanatçı, on gün boyunca müzede kendi sanat pratiklerini geliştirme imkanı bulacak. Adaylar, başvuru formunu, sanatsal portfolyolarını ve sanat pratiği hakkındaki motivasyon mektubuyla 1 Ağustos’a kadar “info@iyilikicinsanat.org” adresine gönderebilir.


Troya Savaşı'nın izleri aranıyor: 5 bin 600 yıllık medeniyet

Çanakkale merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırları içerisinde yer alan 5 bin 600 yıllık medeniyete ev sahipliği yapan Troya Savaşları'nın yaşandığı Troya Ören Yeri'nde devam eden 2024 yılı kazı çalışmalarında Troya Savaşı'nın izleri aranıyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Troya Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, "Son Tunç Çağı bir giriş ve kent meydanı gibi bir alanı kazıyoruz. Hiç kuşkusuz burada önemli sürpriz buluntulara önümüzdeki haftalarda rastlayacağız. Buradaki ana amacımızdan bir tanesi son Tunç Çağı ve Homeros Troya'sına ait ve belki de Troya Savaşı'na ait arkeolojik verilere ulaşmak" dedi.


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