Kültürel mirası yaşatacak sanatçı aranıyor

Proje, Anadolu’nun zengin kültürel mirasını ve müzenin misyonunu benimseyen, yaratıcı ve yenilikçi bir bakış açısına sahip, işlerinde tutarlılık ve özgünlük gösteren sanatçılara yönelik bir fırsat sunacak. Program kapsamında seçilecek bir sanatçı, on gün boyunca müzede kendi sanat pratiklerini geliştirme imkanı bulacak. Adaylar, başvuru formunu, sanatsal portfolyolarını ve sanat pratiği hakkındaki motivasyon mektubuyla 1 Ağustos’a kadar “info@iyilikicinsanat.org” adresine gönderebilir.
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2 saat önce