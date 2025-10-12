Küme baş ağrısı nedir, belirtileri nelerdir? Uzmanından önemli uyarılar

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Buse Çağla Arı, halk arasında nadir bilinse de küme baş ağrılarının, hastaların şiddetini "kafamı duvarlara vurmak istiyorum" sözleriyle tarif ettiği en zorlayıcı baş ağrısı türlerinden biri olduğunu kaydetti.





Arı, çoğunlukla erkeklerde ve mevsim geçişlerinde ortaya çıkan bu ağrının ataklarının, genellikle sabaha karşı başladığını ve göz çevresi, alın ile şakaklarda yoğunlaştığını aktardı. Küme baş ağrısını migrenden ayıran en önemli özelliğin, ağrıya gözde kızarma, göz kapağında düşme ve burun akıntısı gibi belirtilerin eşlik etmesi olduğunu anlatan Arı, "Uykusuzluk, stres, açlık ve alkol gibi faktörler ağrıların başlıca tetikleyicileri arasında yer alırken, tedavi atak ve koruyucu yöntemlerle planlanıyor." ifadelerini kullandı.





"Her bir atak 15 dakikadan başlayıp 3 saate kadar sürebilir"

Doç. Dr. Arı, küme baş ağrılarının, nörologların iyi bildiği fakat halk arasında çok fazla tanınmayan, primer (iyi huylu) baş ağrılarından biri olduğunu belirterek, ağrının genellikle tek taraflı olduğunu vurguladı. Hastalığın, mevsimsel geçiş dönemlerinde (ilkbahardan yaza, yazdan sonbahara geçişlerde) ortaya çıktığının altını çizen Arı, şu bilgileri paylaştı:





"Ataklar halinde gelen bu baş ağrıları çoğunlukla sabaha karşı başlar ve hastayı uykudan uyandırır. Göz çevresinde, alında veya şakakta hissedilir. Zonklayıcı karakterde olup şiddeti çok fazladır. Hatta bazı hastalar, 'Ağrıdan kafamı duvarlara vurmak istiyorum.' şeklinde tarif edebilir. Ağrılar kısa süreli fakat sık tekrarlayan ataklar halinde seyreder. Gün içinde birden çok kez yaşanabilir. Her bir atak 15 dakikadan başlayıp 3 saate kadar sürebilir. Özellikle alkol, uykusuzluk, stres ve açlık gibi durumlar atakları tetikleyebilir."





"Bulgular atak sona erdiğinde kayboluyor"