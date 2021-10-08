Hayat Kuruluş Osman muhteşem açılış bölümüyle üçüncü sezonuna zirvede başladı
AKTÜEL

Kuruluş Osman muhteşem açılış bölümüyle üçüncü sezonuna zirvede başladı!

Tüm Kişiler’de %8,81 izlenme oranı ve 24,42 izlenme payı, 20+ABC1’de %9,24 izlenme oranı ve %23,71 izlenme payı elde ederek Çarşamba gününün en çok izlenen yapımı oldu ve tüm “diziler arasında sezonun en iyi açılışını” yaptı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Kuruluş Osman muhteşem açılış bölümüyle üçüncü sezonuna zirvede başladı!
Kuruluş Osman

Ekranların en çok izlenen dizisi ‘Kuruluş Osman’, merakla beklenen üçüncü sezonuna heyecanla izlenen 65’inci bölümüyle başladı.

Sezonun açılış bölümü ilk sahnesinden itibaren sosyal medyada zirveye yerleşirken, #KuruluşYeniSezon etiketiyle sabahın ilk saatlerine kadar gündemin bir numarasında yer aldı.

Dizinin 65’inci bölümde; Turgut Bey, Bilecik Tekfuru Rogatus ve Harmankaya Tekfuru Kosses gibi yeni karakterler ilk kez seyirci karşısına çıkarken, Osman Bey çok sevdiği atı Karayel’in öldürülmesi ile sarsıldı!

Osman Bey, Konstantinopolis’ten kaçıp Bilecik Tekfuru Rogatus’a sığınmak üzere Bitinya’ya gelen Papaz Gregor’u zekice bir planla ele geçirdi. Osman Bey bu hamlesiyle, Harmankaya Tekfuru Kosses’in planını da boşa çıkardı. Selcan Hatun’un Kayı Obası’na dönüşü herkesi sevince boğarken; Malhun Hatun, Bala Hatun’un herkesten gizlediği gebeliğini haber aldı.

Osman Bey’in operasyonunun ardından Bilecik Tekfuru Rogatus ve Harmankaya Tekfuru Kosses, Nikola’nın daveti ile İnegöl Kalesi’ne gitti. Nikola, komşu tekfurlara Osman Bey’e karşı birlikte hareket etmeyi teklif etti ve ittifak önerisi kabul gördü.

Kayı Obası’nda Papaz Gregor’la görüşen Osman Bey, Konstantinopolis’te olup bitenlerle ilgili bilgisi ile Gregor’u hayli şaşırttı. Papaz Gregor’dan kendisine itimat etmesini isteyen Osman Bey, bir süre obada misafir olacağını söyledi. Ardından Orhan’ın kırkı şerefine düzenlenen toyda Kayı Obası ahalisi bir araya geldi.

Alpleri ile birlikte Bitinya’ya gelen Turgut Bey, yaptığı baskınla esir edilen Alplerine karşılık Harmankaya Tekfuru Kosses’in kardeşi Mari’yi ele geçirdi. Kardeşinin kaçırıldığı haberini alan Kosses büyük şok yaşarken, Mari’yi kurtarmak için bir oyun kurdu. Bilecik Tekfuru Rogatus ise Papaz Gregor’un akıbetini öğrenmek üzere Osman Bey’i ziyaret etti. Osman Bey, Tekfur Rogatus’un bu ziyaretini Bizans içinde ikilik çıkarmak için kullandı.

Harmankaya Tekfuru Kosses, kardeşi Mari’yi geri alabilmek için Osman Bey’den yardım istedi. Bunun üzerine Turgut Alp’in obasını ziyarete giden Osman Bey, Mari’yi teslim aldı ve Turgut Alp’e Alplerinin sağ salim döneceğinin garantisini verdi.

Mari’yi ağabeyin teslim etmeye giden Boran, Göktuğ ve Cerkutay, Turgut Bey’in Alplerinin parmaklarının kesildiğini fark etti. Alplerle birlikte yola çıkan Boran, Göktuğ ve Cerkutay, baskına uğradı ve Alpler şehit edildi.

Haber Kayı Obası’na ulaştığında Osman Bey büyük bir üzüntü yaşadı. Derhal atı Karayel’in getirilmesini istedi ancak obaya giren gizemli bir kişi, Karayel’i katletmişti!

Golü erken bulduk

Golü erken bulduk

​A Milli Takımımız, İstanbul'da Norveç'i konuk ediyor.
Vefat sayısı 200ün altına indi

Vefat sayısı 200'ün altına indi

​Türkiye'nin 8 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı.
Tezgahta 2 buçuk katı

Tezgahta 2 buçuk katı

20 liralık ceviz tüketiciye 50 liraya satılıyor.

Osman Kavala'nın tutukluluk hali devam edecek.

Erdoğan'a sevgi gösterisi

Erdoğan'a sevgi gösterisi

​Cuma namazını Eyüp Sultan Camisi'nde kıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Hedef 2023'te vatandaşımızı Karadeniz gazıyla buluşturmak
Gündem

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Hedef 2023'te vatandaşımızı Karadeniz gazıyla buluşturmak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez katıldığı bir programda Karadeniz'de sondaj faaliyetlerini değerlendirdi. Dönmez 2023 tarihini göstererek "Türkali'de 6 kuyumuz var. Hedef 2023'te vatandaşımızı Karadeniz gazıyla buluşturmak" ifadelerini kullandı. Akaryakıt ve doğalgaz fiyatlarını da değerlendiren Dönmez "Akaryakıtta devlet verdi gelirinden 52 milyar fedakarlık yaptı. Doğalgaz, elektrikte devlet fedakarlık yaparak maliyeti vatandaşa yansıtmadı" şeklinde konuştu.
Yunan generalden itiraf gibi açıklama: Artık Türkiye'yi geçemeyiz
Dünya

Yunan generalden itiraf gibi açıklama: Artık Türkiye'yi geçemeyiz

Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de sık sık Türkiye ile gerilim yaşayan Yunanistan, bir yandan da envanterindeki uçak, füze ve mühimmat sayısını artırmaya devam ediyor. Bu gelişmelere rağmen Yunan generalden itiraf gibi bir açıklama geldi. Türk savunma sanayisi hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan general, "Silahlanma yarışında ülkemiz Türkiye'yi takip edemiyor. Türkiye ile olası bir savaşta bir vidaya bile ihtiyacımız olursa biz bunu yurtdışından almak zorunda kalacağız. Savunma sanayimiz iyi seviyede değil ve bu endişe verici. Savunma sanayimizi acilen canlandırmalıyız" ifadelerini kullandı.
GZT Gireunspor'da hedef galibiyet serisi yakalamak
Spor

GZT Gireunspor'da hedef galibiyet serisi yakalamak

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Göztepe galibiyetinin daha anlamlı hale gelmesi için Çaykur Rizespor maçını da kazanmaları gerektiğini söyledi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.