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Kuzey Irak’la sağlıkta iş birliği

Kuzey Irak’la sağlıkta iş birliği

Merve Safa Akıntürk
04:008/11/2024, Cuma
G: 8/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Uluslararası sağlık hizmetleri alanında Türkiye’de sunulan hizmetlerin tanıtımını yapan USHAŞ, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile iş birliğine hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde Türkiye’yi ziyaret eden IKBY heyeti, Erbil’in sağlık alanında bir hedef destinasyon olarak değerlendirilmesi ve Türkiye’nin bölgedeki sağlık altyapısına katkıda bulunma isteklerini dile getirdi. IKBY heyeti, özellikle Erbil’de sağlık ve eğitim tesislerini Türk standartlarında inşa edilmesinin, Türkiye’nin sağlık alanındaki başarısını Erbil’e taşıma noktasında büyük fayda sağlayacağını belirtti. Edinilen bilgiyi göre Türkiye Erbil’in isteklerine sıcak bakıyor.


#Kuzey Irak
#sağlık
#hastane

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