Bakan Memişoğlu 'Aile Hekimliği' yönetmeliğiyle ilgili değişikliği duyurdu: 3 bin 500'e düşürdük

"Sağlık çalışanlarımızın memnuniyetinin, aynı zamanda sağlık hizmeti alan hastalarımızın memnuniyetinin ayrılmaz bir parçası olduğunu biliyoruz. Bu noktada aile hekimlerimiz müsterih olsunlar. Zira bu çalışma ile eş zamanlı olarak hem sağlık çalışanlarımızın hem sağlık hizmeti alan vatandaşlarımızın memnuniyetini amaçlıyoruz ve daha nitelikli hizmet sunmayı hedefliyoruz. Yeni düzenleme ile hekim başına düşen hasta sayısını azaltarak vatandaşlarımıza aile hekimliklerince ayrılan süreyi arttırıyoruz. Kronik hastalık ve kanserlere yönelik tarama ve izlenmenin etkin yapılmasını teşvik ediyoruz. Yeni düzenleme ile birlikte her bir aile hekimimize kayıtlı vatandaş sayısını 4 binden 3 bin 500'e düşürdük. Bu sayede vatandaşlarımıza kaliteli hizmet sunmayı hedeflerken, hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın memnuniyetini arttırmayı amaçlıyoruz. Yine son düzenleme ile toplumun hastalık yüküne göre hizmet planlaması yaptık. Özellikle kronik hastalarımızın, 65 yaş ve üstü hastalarımızın etkin takibiyle hastalığın azaltılmasını ve akılcı ilaç kullanımının özendirilmesini amaçladık"