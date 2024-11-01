Bakan Yerlikaya'dan Esenyurt Belediyesi'ne kayyum açıklaması: Şehrin emini terör yandaşı olamaz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ahmet Özer'in tutuklanmasına ilişkin, "Şehrin emini terör yandaşı olamaz. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve bu devletin bir sahibi var o da aziz milletimizdir. Terörün siyaseti olmaz terör ile sadece mücadele edilir" ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa'da Güvenlik ve Asayiş Toplantısına katıldı. Toplantı sonrası açıklama yapan Yerlikaya, şehrin emininin terör yandaşı olamayacağını belirtti.
Şanlıurfa'da Güvenlik ve Asayiş Toplantısına katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hiçbir demokratik ülkenin demokrasiyi kendine kalkan olarak kullanan terör zihniyetini asla kabul etmediğini söyledi.
"Şehrin emini terör yandaşı olamaz"
Bakan Yerlikaya açıklamasının son bölümünde ise emniyet ve jandarma tarafından gerçekleştirilen çalışmaların verilerini paylaştı.
Toplantıya İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanı sıra Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı, Göç İşleri Başkanı Atilla Toros, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran ve kaymakamlar katıldı.