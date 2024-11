Bakan Yerlikaya'dan Esenyurt Belediyesi'ne kayyum açıklaması: Şehrin emini terör yandaşı olamaz

, “PKK gibi taşeron örgütler Türkiye'nin gücünü hazmedemeyenlerin oyunudur. Onlar bu topraklarda yaşayan herkesin düşmanı, milletimizin birliğini hedef alan hainlerdir. Son bir ayda yaşanan gelişmelere rağmen verdikleri karşılık, yaptıkları terör eylemi bunu gözler önüne sermiyor mu? Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu topraklarda yaşayan her bir vatandaşımızın devletidir. Cumhuriyetimiz Türkün de Kürdün de ortak değeridir. Ay Yıldızlı bayrağımızın gölgesinde yaşayan herkesin hakkı, hukuku ve güvenliği devletimizin teminatı altındadır. Biz Sultan Selahattin'in Kudüs'ü, Sultan Alparslan'ın Anadolumuzu, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbulumuzu, geçmişi bir, geleceği bir, mücadelesi bir olan, bir olmuş milletiz. Türk'ü ile, Kürt'ü ile, Laz'ı ile, Çerkez'i ile kurduğumuz bu cumhuriyet birliğimizin simgesi ve geleceğimizin yegane güvencesidir. Cumhurbaşkanımızın iki gün önce TBMM'de yaptığı tarihi konuşmada ifade ettikleri gibi bu cumhuriyet inancı, düşüncesi, yaşam biçimi, hayat tarzı her ne olursa olsun, kendisini bu vatana, bu millete, bu topraklara ait hisseden herkesin, her bir ferdin cumhuriyetidir”