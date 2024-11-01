Bakan Yerlikaya'dan Esenyurt Belediyesi'ne kayyum açıklaması: Şehrin emini terör yandaşı olamaz

“TUSAŞ saldırısında da gördük ki terörün birlik ve beraberliğimize, kardeşliğimize darbe indirmekten başka bir hedefi yok. Bu gün burada bir kez daha haykırıyoruz, teröre taviz yok, kardeşliğimize pusu kuranlara geçit yok. Peki ne var, kardeşlik var, omuz omuza mücadele var, sırt sırta vermek var. Tıpkı Malazgirt'te, tıpkı Çanakkale'de, tıpkı Dumlupınar'da olduğu gibi. Altını çizmek isterim ki terörle demokrasi bir arada olamaz. Demokratik hiçbir ülkede terör affedilebilir, sindirilebilir, hoş görülebilir, demokrasi zırhı içerisinde yaşatılabilir bir kavram olmamıştır. Terör bir zehirdir. Panzehiri hukuk ve milli iradedir. Hiçbir demokratik ülke demokrasiyi kendine kalkan olarak kullanan terör zihniyetini asla kabul edemez. 5393 sayılı belediye kanununda belediye yöneticilerinin terör örgütü üyesi olması durumunda nasıl bir süreç ile karşı karşıya kalacakları çok açıktır. Bu kanunun 45'inci maddesince belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesinin terör veya terör örgütlerine yardım ve yaltaklık suçları sebebiyle görevden uzaklaştırılması veya tutuklanması hallerinde, ki bu yaşanan son olayda belediye başkanı tutuklanmıştır. Yine bu kanunun 46'ncı maddesinde belediye başkanlığına büyükşehir ve il belediyelerinde İçişleri Bakanı, diğer belediyelere de vali tarafından görevlendirme yapılır diyor”