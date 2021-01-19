Hayat LÖSEV uyarıyor Saç bağışı kabul etmiyoruz
GENEL SAĞLIK

LÖSEV uyarıyor: Saç bağışı kabul etmiyoruz

Son dönemde özellikle sosyal medyada ve bazı yayın organlarında yer alan ve LÖSEV adı kullanılarak saç bağışı kampanyaları düzenlendiği ifade edilen haberlerin yoğunlaşması üzerine LÖSEV ’den açıklama yapıldı; "LÖSEV asla saç ve peruk bağışı kabul etmemektedir"

Haber Merkezi Yeni Şafak
LÖSEV saç bağışı kabul etmediğini açıkladı.
LÖSEV saç bağışı kabul etmediğini açıkladı.

LÖSEV’in kurulduğu günden bu yana lösemili çocuklara ve kanser hastalarına sağlık, eğitim, sosyal, ekonomik ve psikolojik olarak destek verdiğini belirten yetkililer kamuoyunun bilinçlenmesi adına saç veya peruk bağışı kabul etmediklerini her mecrada dile getirdiklerini söyledi. Gerek psikolojik faktörler gerekse hijyenik sebeplerden dolayı vakfın bu yönde bir çalışmasının hiçbir zaman bulunmadığını altını çizdi.

“Bir çocuk her zaman güzeldir”

LÖSEV açıklamasında; “Çocuklarımızın tedavisinde yoğun kemoterapi ilaçları kullanılmakta, bu nedenle bağışıklık sistemleri çok zayıflamaktadır. Bu durum çocuklarımızı enfeksiyona açık bir hale getirmektedir. Çocuklarımızı enfeksiyondan koruyabilmek için olabildiğince steril kalmalarını sağlamaya çalışmaktayız. Kemoterapinin yan etkisi olan saç dökülmesi ise geçici bir süreçtir. Tüm çocuklarımız saçı olsa da olmasa da her zaman güzeldir ve kendisini eksik hissetmemelidir. Bizler bu bilinçle çocuklarımıza yaklaşıyor ve kamuoyunu da aydınlatmak üzere çalışmalar yürütüyoruz. Destek olmak isteyen bağışçıların diğer bağış yöntemleri ile lösemili çocukların hayatlarına dokunabileceklerine vurgu yapılarak “LÖSEV e gönüllü olmak, destek vermek veya bilgi almak isteyenlerin 0312 447 06 60 nolu telefondan ulaşabilirler” açıklaması yapıldı.

Abone Ol Google News
23 Ocakta denize iniyor

23 Ocak'ta denize iniyor

Mavi Vatan'ın bekçisi Türkiye'ye güç katacak.
Bir ülkeye sadece 25 doz

Bir ülkeye sadece 25 doz

​Dünya Sağlık Örgütü'nden 'aşı tedarikinde eşitsizlik' tepkisi.
Sağlık çalışanlarına getirilen izin kısıtlaması kaldırıldı

Balıkta<br>bu hilelere dikkat

Balıkta
bu hilelere dikkat

​Ağır ve parlak durması için akılalmaz yöntemler...

Türkiye'nin vitrinini işliyoruz

Türkiye'nin vitrinini işliyoruz

​Bizde pes etme kavramı yok, inandığım şeyi başarmak için sonuna kadar giderim

İlk teslimat için geri sayım başladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.