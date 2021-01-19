LÖSEV uyarıyor: Saç bağışı kabul etmiyoruz

LÖSEV’in kurulduğu günden bu yana lösemili çocuklara ve kanser hastalarına sağlık, eğitim, sosyal, ekonomik ve psikolojik olarak destek verdiğini belirten yetkililer kamuoyunun bilinçlenmesi adına saç veya peruk bağışı kabul etmediklerini her mecrada dile getirdiklerini söyledi. Gerek psikolojik faktörler gerekse hijyenik sebeplerden dolayı vakfın bu yönde bir çalışmasının hiçbir zaman bulunmadığını altını çizdi.

“Bir çocuk her zaman güzeldir”

LÖSEV açıklamasında; “Çocuklarımızın tedavisinde yoğun kemoterapi ilaçları kullanılmakta, bu nedenle bağışıklık sistemleri çok zayıflamaktadır. Bu durum çocuklarımızı enfeksiyona açık bir hale getirmektedir. Çocuklarımızı enfeksiyondan koruyabilmek için olabildiğince steril kalmalarını sağlamaya çalışmaktayız. Kemoterapinin yan etkisi olan saç dökülmesi ise geçici bir süreçtir. Tüm çocuklarımız saçı olsa da olmasa da her zaman güzeldir ve kendisini eksik hissetmemelidir. Bizler bu bilinçle çocuklarımıza yaklaşıyor ve kamuoyunu da aydınlatmak üzere çalışmalar yürütüyoruz. Destek olmak isteyen bağışçıların diğer bağış yöntemleri ile lösemili çocukların hayatlarına dokunabileceklerine vurgu yapılarak “LÖSEV e gönüllü olmak, destek vermek veya bilgi almak isteyenlerin 0312 447 06 60 nolu telefondan ulaşabilirler” açıklaması yapıldı.