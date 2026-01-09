Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Macar kadın Kur’an-ı Kerim’den etkilenerek Müslüman oldu

Macar kadın Kur’an-ı Kerim’den etkilenerek Müslüman oldu

15:179/01/2026, Cuma
IHA
Sonraki haber
Gaziantep’te Kur’an-ı Kerim’den etkilenen Macar uyruklu kadın İslamiyet’i seçti.
Gaziantep’te Kur’an-ı Kerim’den etkilenen Macar uyruklu kadın İslamiyet’i seçti.

Gaziantep İl Müftülüğünde düzenlenen ihtida programında Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Macar vatandaşı kadın, ihtida sonrası Zeynep ismini aldı.

İnternetten ve çevresinden İslam dinini araştırırken Kur’an-ı Kerim’den etkilenerek Müslüman olmaya karar veren Macar vatandaşı kadın, Gaziantep İl Müftülüğüne müracaat etti. Müracaatı alınan Macar vatandaşı kadın için İl Müftülüğünde ihtida merasimi düzenlendi.

Gaziantep İl Müftü Vekili Şakir Aktaş’ın katılımıyla gerçekleştirilen ihtida merasiminde İslam dininin temel inanç esasları hakkında bilgi verilen Macar vatandaşı kadın, Kelime-i Şehadet getirirken duygusal anlar yaşadı.

Kur’an-ı Kerim’den, İslam dininin güzelliklerinden ve Türk halkının güzel davranışlarından etkilenerek Müslüman olmaya karar verdiği belirten Zeynep, Müslüman olduğu için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan merasimde, İl Müftü Vekili Şakir Aktaş, Müslüman olan ve Zeynep ismini alan Macar kadına İslam dini hakkında bilgi vererek, İslam’ın barış, merhamet ve kardeşlik dini olduğunu vurguladı.

Dua ile son bulan programın sonunda Müftü Vekili Aktaş, Macar kadına Kur’an-ı Kerim ve mealini hediye etti.



#Müslüman
#Gaziantep
#Kur’an-ı Kerim
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Taşacak Bu Deniz savcı Feride kimdir? Naz Çağla Irmak kaç yaşında?