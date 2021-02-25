Hayat Macaristanda ele geçirilen Türkiyeye ait tarihi eserler Çavuşoğluna teslim edildi
KÜLTÜR SANAT

Macaristan’da ele geçirilen Türkiye'ye ait tarihi eserler Çavuşoğlu’na teslim edildi

Macaristan’da ele geçirilen Türkiye'ye ait tarihi eserler Çavuşoğlu’na teslim edildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan temasları çerçevesinde Macarlı mevkıdaşı Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi. Görüşmede, Macaristan’da ele geçirilen Türkiye'ye ait tarihi eserler teslim edildi.

Haber Merkezi DHA
Macaristan Dışişleri Bakanı, Bakan Çavuşoğlu'na gümrükte bir Türk vatandaşının aracında ele geçirilen tarihi eserleri gösterdi.
Macaristan Dışişleri Bakanı, Bakan Çavuşoğlu'na gümrükte bir Türk vatandaşının aracında ele geçirilen tarihi eserleri gösterdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan temasları çerçevesinde Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi. Görüşmede, Macaristan’da ele geçirilen Türkiye'ye ait tarihi eserler teslim edildi.

DHA

412 tarihi eser Türkiye'ye getirilecek

Macaristan Dışişleri Bakanı, Bakan Çavuşoğlu'na gümrükte bir Türk vatandaşının aracında ele geçirilen tarihi eserleri gösterdi.

DHA

Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "2015’te Macaristan’da ele geçirilen Anadolu kökenli tarihi eserleri Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’a iletmek üzere milletimiz adına teslim aldık. Dost Macaristan’a bu süreçteki desteği için teşekkür ediyoruz" dedi.

DHA

Olaya karışan Türk vatandaşı hakkında İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ‘Mahkumiyet’ kararı verildiği ancak davalı istinaf yoluna başvurması nedeniyle yargılamasının devam ettiği belirtildi. Roma dönemine ait 412 tarihi eser Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağı ile Türkiye'ye getirilecek.

Macaristan'da arama yapılan bir araçtan çıktı: 412 eser Türkiye’ye getiriliyor ​
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Kültür ve Turizm Bakanlığının tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında 412 eser daha önümüzdeki hafta Türkiye’ye getirilecek.
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Macaristan’a resmi temaslar dolayısıyla gidecek olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eserleri Macaristan Dışişleri Bakanı Péter Szijjrt’dan teslim alacak.
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Roma Dönemi’ne ait mermer heykel başı, mermer figürin, metal, ahşap ve taş buluntular ile birlikte sikkelerden oluşan eserler Bakan Çavuşoğlu’nun uçağı ile Türkiye’ye ulaşacak.
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Kültür ve Turizm Bakanlığına teslim edilecek tarihi mirasın Anadolu Medeniyetleri Müzesinde sergileneceği belirtildi.
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Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü ile Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ertekin Doksanaltı tarafından hazırlanan raporla birlikte eserlerin Anadolu kökenli olduğu belirlendi.
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Macaristan kolluk birimlerinin yaklaşık 6 yıl önce bir Türk vatandaşının aracında yaptığı aramada tespit ettiği eserler Macaristan Interpol’ü tarafından İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığına bildirildi.
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Interpol Türkiye’nin eserleri Kültür ve Turizm Bakanlığına bildirmesi üzerine de iade süreci başlatıldı.
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Eserlerin Anadolu kökenli oldukları Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü ile Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ertekin Doksanaltı tarafından hazırlanan uzman raporlarıyla belirlendi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, kimlik bilgilerinin tespiti sonrasında olaya karışan vatandaş hakkında da suç duyurusunda bulunulduğu ifade edildi.
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İstanbul 15’i Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında 5 yıl mahkûmiyet kararı alınan şahsın istinaf yoluna başvurması üzerine ise Bakanlık yargı süreci halen devam eden davada yine müdahil oldu.
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Macaristan'da arama yapılan bir araçtan çıktı: 412 eser Türkiye’ye getiriliyor ​
Macaristan kolluk birimlerinin yaklaşık 6 yıl önce bir Türk vatandaşının aracında yaptığı aramada tespit edilen 412 eser daha Türkiye'ye getiriliyor. Macaristan'dan iadesi sağlanan eserler Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na 25 Şubat'ta törenle teslim edilecek.
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