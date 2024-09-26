Madrid’de ilk Türk sanat galerisi

İspanya’nın başkenti Madrid'de ilk Türk sanat mekânı olan Ilgaz Yıldız Sanat Galerisi açıldı. Ilgaz Yıldız’ın açtığı galerinin, ülkemiz ve İspanya’nın kültürel yakınlaşmasına katkı sunması bekleniyor. 11 Eylül’de açılan galerinin ilk sergisi için “Kapılar açıldığında” başlığını seçen Yıldız, 9 Türk sanatçının (İlhan Altıparmak, Antonio Cosentino, Burcu Gökçek, Yonca Karakaş, Ecem Dilan Köse, Meltem Şahin, Gamze Yalçın, Halil Vurucuoğlu ve Studio Pinprick) eserlerini İspanyollarla buluşturdu. Yıldız, sergide önceliğinin, “Anadolu’dan beslenen ve eski teknikleri farklı yorumlayan sanatçıların eserleri” olduğunu vurguladı.